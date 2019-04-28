Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet oğlu Ferman'ı mı öldürdü? EDHO 135. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 30 Mayıs Salı akşamı 135. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölüm fragmanında Alpaslan'ın Hızır'ı kurtarma planına uyan Ünal Kaplan, Zeki'yle konuşarak 'Mesut senin kalemini kırdı. Mesut'un yerine gelmek istiyor musun?' diye soruyor.
Cezaevinden çıkan Haşmet ise hain olduğunu öğrendiği oğlu Ferman için kararını veriyor. Haşmet'i kolunda yara ve kanlar içinde otururken gören kardeşi Behzat, Ferman'ın nerede olduğunu sordu. Ancak aldığı cevapla büyük şok yaşadı.
EDHO son bölümde, Zeki, cezevinde olan Hızır'ı ziyaret etti ve Alpaslan'ı öldüreceğini söyledi. Çılgına dönen Hızır, sandalyeyle görüşme masasında camı kırdı ve karşı tarafta olan Zeki'ye saldırdı. Hızır Zeki'yi boğmak üzereyken gardiyanlar yetişti. O sırada ise Alpaslan, fedailerin başıyla buluştu. Ancak Akif dürbünlü tüfekle Alpaslan'ı vurdu. Alpaslan yaralı halde yerde yatarken, fedailerin başı geldi ve bir usb belleği Alpaslan'a vererek, 'Artık fedailerin başı sensin' dedi. O sırada ise Akif, fedailerin başını vurarak öldürdü.
İçlerindeki hainin kendi oğlu olduğunu öğrenen Haşmet Façalı, telafisi olmayan bir karar almak zorunda kalmıştır. Onurunu, yeğenin hayatından üste tutan Behzat da Ferman'a verilecek ceza konusunda ağabeyi ile aynı fikirdedir. Bu konuda söz hakkına sahip olmayan Ömür ise verilen kararın karşısında çaresiz kalır. Tek istediği yeğeninin kanının, sevdiğiyle arasına girmemesidir. Alparslan, Ferman'ın ortaya atılmasının, Mesut'un kurduğu oyunun bir parçası olduğunun farkındadır ve bu oyunu bozmanın tek yolunun, oyunu kuranın ortadan kaldırılması olduğunun da... Bu yüzden Akif ve Zeki ile oyalanmak yerine Hızır'ın başlattığı işi bitirmeye karar verir ve asıl büyük düşmanı yok etmek için vakit kaybetmeden harekete geçer. Mesut da oyununa maşası olarak kullandığı Zeki ve Akif üzerinden devam eder. Ferman'ın ölüm emrinden haberdar olan Zeki, hem Haşmet'in yarasına tuz basmak hem de biraz daha yara açmak için cezaevine gider. Bu ziyaret sonrasında, aynı koğuşta kader ortaklığı eden Hızır ve Haşmet'in hayatının ne denli tehlikede olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.
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