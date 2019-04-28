Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet oğlu Ferman'ı mı öldürdü? EDHO 135. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 30 Mayıs Salı akşamı 135. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölüm fragmanında Alpaslan'ın Hızır'ı kurtarma planına uyan Ünal Kaplan, Zeki'yle konuşarak 'Mesut senin kalemini kırdı. Mesut'un yerine gelmek istiyor musun?' diye soruyor.

Cezaevinden çıkan Haşmet ise hain olduğunu öğrendiği oğlu Ferman için kararını veriyor. Haşmet'i kolunda yara ve kanlar içinde otururken gören kardeşi Behzat, Ferman'ın nerede olduğunu sordu. Ancak aldığı cevapla büyük şok yaşadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO son bölümde, Zeki, cezevinde olan Hızır'ı ziyaret etti ve Alpaslan'ı öldüreceğini söyledi. Çılgına dönen Hızır, sandalyeyle görüşme masasında camı kırdı ve karşı tarafta olan Zeki'ye saldırdı. Hızır Zeki'yi boğmak üzereyken gardiyanlar yetişti. O sırada ise Alpaslan, fedailerin başıyla buluştu. Ancak Akif dürbünlü tüfekle Alpaslan'ı vurdu. Alpaslan yaralı halde yerde yatarken, fedailerin başı geldi ve bir usb belleği Alpaslan'a vererek, 'Artık fedailerin başı sensin' dedi. O sırada ise Akif, fedailerin başını vurarak öldürdü.