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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a yırtıcı kuşlarla işkence! EDHO 129. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2019 02:13 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 129. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, Zeki tarafından tuzağa düşürüldü. Zeki, Hızır'a kuşlara yem etmek için bağlandı. Hızır korkunç bir işkenceyle karşı karşıya kaldı. Ancak adamları çiftliğe baskın düzenleyerek Hızır'ı kurtardı. Diğer yandan ise Hızır, Ünal Kaplan'ın kendilerine ihanet ettiğini söyledi. Hızır'ın saldırısında sağ kurtulan Mesut ise herkes için bir tehdit oluşturmaya devam etti. İşte EDHO son bölümde yaşananlar.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 19 Mart Salı ekrana gelen 129. son bölümüyle nefes kesti. EDHO son bölümde, Hızır'ın Mesut'a düzenlediği bombalı saldırının ardından savaşın boyutları arttı. Mesut kendisi ile anlaşma yapmaya gelen Ünal'a kendisine yapılan saldırının bedelini tüm Çakırbeyli Ailesi'nin ödeyeceğini söyledi. Bombalı saldırı nedeniyle gözaltına alınan Hızır ise tuzağa düşürülerek Zeki'ye teslim edildi. Zeki, Hızır'la fazla konuşmadan bir kazığa bağlatılarak yırtıcı kuşlara yem edilmesini istedi. Çiftlikte açık arazide bağlanan Hızır, Zeki'nin beslediği yırtıcı kuşların saldırısına uğradı. Hızır canıyla uğraşırken, Alpaslan ve adamları ise Hızır'ı kurtarmak için operasyon yaptı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Diğer yandan Mesut’la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal’ın yaptığı anlaşma Çakırbeyliler’i memnun etmedi. Hızır, Ünal Kaplan'ın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.

Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur.

Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir.

Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Mart Salı ekrana gelecek olan 130. yeni bölümün fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.


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