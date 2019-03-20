Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a yırtıcı kuşlarla işkence! EDHO 129. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 19 Mart Salı ekrana gelen 129. son bölümüyle nefes kesti. EDHO son bölümde, Hızır'ın Mesut'a düzenlediği bombalı saldırının ardından savaşın boyutları arttı. Mesut kendisi ile anlaşma yapmaya gelen Ünal'a kendisine yapılan saldırının bedelini tüm Çakırbeyli Ailesi'nin ödeyeceğini söyledi. Bombalı saldırı nedeniyle gözaltına alınan Hızır ise tuzağa düşürülerek Zeki'ye teslim edildi. Zeki, Hızır'la fazla konuşmadan bir kazığa bağlatılarak yırtıcı kuşlara yem edilmesini istedi. Çiftlikte açık arazide bağlanan Hızır, Zeki'nin beslediği yırtıcı kuşların saldırısına uğradı. Hızır canıyla uğraşırken, Alpaslan ve adamları ise Hızır'ı kurtarmak için operasyon yaptı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diğer yandan Mesut’la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal’ın yaptığı anlaşma Çakırbeyliler’i memnun etmedi. Hızır, Ünal Kaplan'ın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.