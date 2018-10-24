Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

OKTAY KAYNARCA EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI MI?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 23 Ekim Salı ekrana gelen 112. son bölümünde nefesler kesildi. Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Muzi'yi tuzağa düşürerek yakaladı. EDHO son bölüm final sahnesinde, Hızır ve adamları Muzi'yi sorguladı. Muzi kurtulmak için Çakırbeyliler'in arasındaki haini söylemek üzereyken, Ateş tarafından alnından vurularak öldürüldü. Keskin nişancı tüfeğiyle saldıran Ateş, Muzi'yi öldürdükten sonra Hızır'ı da sırtından vurdu. EDHO son bölümde vurulan Hızır Çakırbeyli öldü mü? Bu soru dizisinin 113. yeni bölümünde ortaya çıkacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ateş önemli bir karakteri daha öldürdü. Ateş, Fikret'i de göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ KİMDİR?

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis

