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BİM'de skandal görüntüler! Ağızları açık bırakan anlar sosyal medyada tepki çekti, market duruma el koydu

07.05.2024 12:23
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İstanbul'daki bir BİM şubesinde meydana gelen görüntüler infial yarattı. Satışa hazırlanan tavukların taşınma şekli saniye saniye görüntülendi, görüntüler ağızları açık bıraktı. Kasaplar söz konusu görüntülerin insan sağlığını nasıl riske attığının altını çizdi. Tepki çeken görüntüler üzerine BİM'den de bir açıklama geldi.

BİM'de skandal görüntüler! Ağızları açık bırakan anlar sosyal medyada tepki çekti, market duruma el koydu

Soğuk zinciri ihmal edip tavukları binek araçlarla taşıdılar! Avcılar'da BİM şubesinden satışa sunulmaya hazırlanan tavukların tuhaf sevkiyatının görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Kasaplar tavuğun sıcak havayla temas ettikten sonra dolaba konmasının fayda etmeyeceği yönünde uyardı. BİM'den yapılan açıklamada "Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir" dendi.

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Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir BİM şubesinde satılmak üzere getirilen tavukların soğuk zincir yerine binek bir araçla getirilmesi tepkilere neden oldu. İlginç sevkiyatı görüntüleyen bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı. Tepki toplayan görüntülerde hafif ticari bir aracın bagaj ve arka koltuğuna yüklenen tavukların mağazaya taşınarak reyona koyulup satıldığı görüldü. Konuyla alakalı konuşan kasaplar duruma tepki göstererek insan sağlığına tehdit olduğunu ifade etti.

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"SICAK HAVAYA TEMAS ETTİKTEN SONRA DOLABA KONULMASI FAYDA ETMEZ”

Görüntüleri yorumlayan kasaplardan Niyazi Akçay, “Sakıncası var çünkü bu et ürünlerinin entegreden soğuk hava deposundan alınarak tekrar soğuk hava araçlarına itina ile yüklenerek gideceği noktaya taşınarak müşteriye ulaşması gerekir. Kasaba geldiği anda yine sıcak havaya ulaşmadan soğuk hava deposuna koyulur. Tavuk özellikle çok tehlikeli bir üründür, sıcak havada temas ettikten sonra tekrar dolaba konulması da fayda etmez. Belirli bir sıcak havanın üzerine çıktığında bakteri üretmeye başlar. Bu şekilde taşınması yasaktır. Et kasabın işidir, bisküvi bakkalın, yoğurt ise sütçünün işidir. Kasapların tercih edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

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“DİKKAT EDİLMEZSE BAKTERİ OLUŞUR VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDER”

Yine konuyla alakalı konuşan kasap Sadrettin Gül, “22 yıldır bu sektördeyim. Havalar soğuk olduğu zaman bile buzhaneden alınarak soğuk zinciri kırılmadan yerine teslim edilmelidir. Bu soğuk zincirine dikkat edilmezse bakteri oluşur ve insan sağlığını tehdit eder. Bu konu vicdanla alakalı. Daha çok bilinen yerlerden alınması gerekiyor. Araç arızası varsa da dikkat edilmeli. Biz aracımız soğumadan yükleme yapmıyoruz. Tavuk bakteriye çok hassastır” ifadelerini kullandı.

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BİM'DEN AÇIKLAMA

Görüntülerle ilgili BİM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu durum, tedarikçi firma çalışanının bilgimiz dışında aldığı inisiyatif sonucunda münferit olarak gerçekleşmiştir. Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu durum öğrenildiği an tedarikçi firmaya gerekli uyarılar yapılmış, firma tarafından çalışanın iş akdi feshedilmiştir. Tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Gıda güvenliği ve kalitesi birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bim Avcılar tavuk market
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