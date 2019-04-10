Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Akif'i öldürdü! EDHO 132. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Masada şüphe rüzgarları eserken, Ünal Kaplan Zeki'ye çalışan zayıf halkanın ortaya çıkarılabilmesi için düşmanla anlaşma yapılması gerektiğini savundu. Zeki, Haşmet'e kendisine tabi olması halinde haraç vermesi gerektiğini söyledi. Hızır ise aralarında Zeki'yle görüşen birileri olduğunu anladı ve masada Haşmet'e çok sert uyarıda bulundu. Final sahnesinde ise İlyas, Akif'ten intikamını aldı. Akif rolündeki Fahri Öztezcan da diziye son bölümde veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferman sayesinde Çakırbeylilerden bir adım önde hareket eden Zeki, çıkan çatışmadan yine sağ salim kurtulmayı başaracaktır. Zeki'nin kurduğu çift taraflı tuzaktan Façalılar da paylarına düşeni alacaklardır. İçlerinde bir sızma olduğuna artık tam anlamıyla emin olan masa üyeleri, birbirlerine şüpheyle bakmaya başlarlar. Ünal Kaplan, Zeki'ye çalışan zayıf halkanın bir an önce ortaya çıkarabilmesi için düşmanla anlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini savunurken, Hızır da bunun takibinin Façalılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünmektedir. Nitekim Haşmet ile tekrar bir araya gelmek için fırsat yakalayan Zeki, elinde tuttuğu bir ganimet karşılığında haraç istemeye devam eder. Yapılan anlaşma sonucunda Sivrilere giden paraları takibe alarak Yavuz'u tekrar ele geçiren Çakırbeyliler, haine ulaşmaya çok yaklaşmışken hayatından endişe eden Ferman bunun olmasına izin vermeyecektir.



