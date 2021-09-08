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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

08.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da geçtiğimiz sezon birçok ayrılığa sahne oldu. EDHO 7. sezona pek çok eksikle başlayacak. Dizinin başrollerinden Ozan Akbaba’nın hikayeden ayrılma ihtimali de var. EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın İlyas’ı Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin 7. sezonuyla ilgili gelen kulis bilgileri yedinci sezonun başlarında İlyas Çakırbeyli karakterinin ayrılma ihtimalinin olabileceğine işaret ediyor. Bu konu henüz tam olarak netleşmedi ama bir ayrılık ihtimali var.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oktay Kaynarca ise Hızır Çakırbeyli olarak yine fenomen bir karakter yaratmayı başardı. Atv ekranına çok iyi reytingler alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ne zaman geri döneceği de merak konusu oldu.

Oktay Kaynarca, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, daha setin başlamadığını ve Eylül ayının ortası gibi bir araya geleceklerini söyledi. Kaynarca, “Hızlı başlar, hızlı bitiririz” diye konuştu.

Yaz ayının kendisi için güzel geçtiğini belirten Oktay Kaynarca, tüm mevsimleri sevdiğini ve ayırt etmediğini söyledi. Yeniden Özbekistan’a gitme durumu olduğunu belirten ünlü oyuncu, şayet tarihler uyar ise Taşkent’teki film festivaline gideceğini belirtti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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