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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Naz Elmas EDHO setinden paylaştı

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2019 02:49 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 5. yeni sezonu için geri sayım başladı. 140. bölüm çekimlerine başlanan EDHO'ya yeni sezonda sürpriz oyuncular katıldı. EDHO yeni sezonda rol alacak olan ünlü oyuncu Naz Elmas ise dizi setinde çektiği bir kareyi paylaştı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? Hangi oyuncular EDHO'ya katıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Naz Elmas EDHO setinden paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon yayın tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Çekimlerine başlanan EDHO'nun yeni sezonunda çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

ERDEM ŞANLI DA EDHO'YA KATILDI!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen, Selda Alkor, Naz Elmas ve Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı, Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Erdem Şanlı dahil oldu. Oyuncu dizide Burak Sergen'in hayat vereceği karakterin en küçük oğlu Dinçer'i canlandıracak.

erdem sanlı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezonda katılan Naz Elmas ise dizi setinden bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

naz-elmas

EDHO ÜÇ YENİ OYUNCU

  1. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dördüncü sezonunu başarı ile tamamlamıştı. Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üç yeni isim ile takviye yaptı. Burak Sergen dahil oldu.

Selda Alkor

selda-alkor-depo

Burak Sergen

burak-sergen-depo
Naz Elmas

naz-elmas-depo

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen 139. son bölümüyle sezon finali yaptı. EDHO sezon finali bölümünde iki ayrılık birden yaşandı. Hızır düşmanları Tahsin ve Zeki'yi ele geçirerek öldürdü. Koray Şahinbaş ve Alper Kut, EDHO'ya sezon finalinde veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezona mutlu bir finalle veda etti. Façalılar ve Çakırbeyliler artık akraba oldu. Hızır, Ömür'ü İlyas'a istedi. Nişan töreninde ise Behzat ve İlyas karşılıklı Ankara havası oynadı.

Hızır, düşmanları Tahsin ve Zeki'yi ele geçirerek öldürdü. Final sahnesinde ise iki düşman aile Çakırbeyliler ve Façalılar arasında dostluk rüzgarları esti. Hızır kardeşi İlyas'a, Behzat'ın kardeşi Ömür'ü istedi. Ömür ve İlyas nişanlandı. Nişan törenine ise Behzat ve İlyas'ın karşılıklı Ankara havası eşliğinde oynamaları damga vurdu.

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