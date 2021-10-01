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Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı kişiye sevgilisiyle dehşeti yaşattı

01.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, eskort sitesine fuhuş yapmak amacıyla ilan verip 300 liraya anlaştığı erkeği yaralayıp gasp ettiği iddia edilen kadın ile 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan kadının sevgilisi tutuklandı.

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı kişiye sevgilisiyle dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Eylül gecesi merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apart dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel Nur Y. (22) eskort sitesinden fuhuş yapmak için ilan verdi. Bu ilanı gören Abdülsamet S. (23), Yüksel Nur Y. ile irtibata geçip 300 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştı. Genç kadın, Abdülsamet S.'yi kaldığı daireye çağırdı. Verilen adrese giden Abdülsamet Y, Yüksel Nur Y.'ye 300 lira para verdi.

SİLAHLA ODAYA GİRDİLER

Yüksel Nur Y. bir süre sonra "Lavaboya gidiyorum" diyerek şahsın yanından ayrılıp kapıyı açtı. İçeriye giren kadının sevgilisi Eren Can K. (19) ile arkadaşı Mehmet Ekrem Ü. tabancayı Abdülsamet S.’ye doğrultarak, "Sen bizim kız arkadaşımıza nasıl bakarsın" diyerek tetiğe bastı. Elinden ve sol bacağından yaralanan Abdülsamet S., canını kurtarmak için cebindeki 2 bin 800 lira ve cep telefonunu eli silahlı kişilere verdi. Parayı ve cep telefonunu alan zanlılar olay yerinden kaçtı.

"TECAVÜZ ETMEYE KALKTI"

Abdülsamet Y.'nin durumu bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Sarıçam ilçesindeki saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Eren Can K. ile Mehmet Ekrem Ü. suçlamaları kabul etmezken Yüksel Nur Y. ise "Telefon numaramı bir yerden bulmuş, konuşmak istedi. Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Silahım vardı, kendimi korumak için vurdum.” diyerek kendisini savundu.

Adana'da akılalmaz olay! Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptıAdana'da akılalmaz olay! Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Ekrem Ü. ile Yüksel Nur Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Abdülsamet Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş
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