MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Akkaya'dan annesiyle ilgili duygusal paylaşım!

Esra Akkaya'dan annesiyle ilgili duygusal paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Hayatını İngiltere'de sürdüren oyuncu Esra Akkaya, koronavirüs yüzünden uçuşlar iptal edilmeden kısa bir süre önce annesiyle birlikte Türkiye'ye dönmüştü. Akkaya, birlikte geçirdikleri karantina günlerine dair samimi açıklamalar yaptı.

Esra Akkaya'dan annesiyle ilgili duygusal paylaşım!

Ev karantinası günlerini annesiyle birlikte geçirmeyi tercih eden oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından annesiyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. 20 yaşından beri ilk kez annesiyle bu kadar uzun zaman geçirdiğini söyleyen Akkaya şunları yazdı:

“Benim güzel annem yine giyindi süslendi bu gün. Karantinada niyetli olmak ya da minicik evinde torun tombalak ağırlamak onun için mesele değil hatta keyif. Bir süredir karantinada evi kiminle paylaştığının asla tesadüf olmadığını düşünüyorum. Annemle 20 yaşımdan beri bu kadar uzun zaman geçirmemiştim hatta Can hiç bu kadar bir arada olmamıştı. Birbirimizden ne çok şey öğrendik bu süreçte. Mesela İngiltere'den annemi getirmek için döndüğümü düşünüyordum başta, şimdi anlıyorum ki annem beni getirmiş.

esraakkaya-instagram_16_9_1587971203

Tam doğru zamanda yanıma gelmiş son uçağa bizi atmış getirmiş ve kanatlarının altına almış bu süreçte. Evlatlarına yemek yapmanın, ortalığı muntazam (onun deyimiyle) tutmanın, her gün bir amaçla uyanmanın, şer gibi görünen durumda hayır aramanın, her şeyin ve önce kendinin kıymetini bilmenin, asla yiyecek atmamanın ve en yakınından en uzağına sonsuz sevgi hissetmenin ne demek olduğunu uygulamalı öğretti bize.

Her kiminle baş başa kaldıysan bu kendin bile olabilirsin,öğretecek bir şeyi var belli ki eğer buradan alacağımızı alıp çıkarsak büyük şükranla anacağız bu günleri aksi taktirde hayatımızın yaşanmamış günleri olacak…”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Yıllar sonra açıkladı! İzel Çelik Ercan neden dağıldı?Yıllar sonra açıkladı! İzel Çelik Ercan neden dağıldı?
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esra akkaya, Esra Akkaya annesi,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

İlginizi Çekebilir

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Sevgilisinin evine girerken yakalandı! İşleri kardeşine kaldı

Survivor'da tepki çeken hareket!

Survivor'da tepki çeken hareket!

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceyda Düvenci: Sevgilimle göz göze olmak iyi geldi

'Sevgilimle göz göze olmak iyi geldi'

Hanife Gürdal ve eşi, Kim Kardashian'a küfür yağdırdı! Kardashian yanıt verdi

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan oruç denemesi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido'dan oruç denemesi

Selin Ciğerci'den Kim Kardashian'a olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Serenay Sarıkaya: Bu süreçten çıkardığım çok şey var

'Öğrendiğim çok şey var'

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

Gupse Özay’ı çocukluğuna döndüren çiçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.