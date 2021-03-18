Esra Balamir kimdir nereli kaç yaşında? İşte Esra Balamir hakkında merak edilenler

Kariyerini Kral TV'de DJ'lik yaparak başlatan Esra Balamir, DJ'likten sonra modellik ve oyunculuk da yaptı. Çok önemli projelerde yer alan Esra Balamir aynı zamanda sunuculuk da yapıyor. 1998 senesinde oyuncu Yalçın Dümer ile evlenen ünlü sunucu, Yalçın Dümer ile olan birlikteliğini 1 yıl sonra noktaladı.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Esra Balamir, DJ, model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu olarak tanınıyor. Kariyerine Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir bu deneyiminden sonra başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Programları ile çıkış yakalayan ünlü sunucu daha sonra ise sabah programları sunuculuğu yaptı.

Dizi hayatına Şafak Sezer ile çektiği dizi ile başlayan Esra Balamir daha sonra "Böyle Mi Olacak", "Kabare Kabare" ve "Reyting Hamdi" gibi dizilerde de çalıştı. Aynı süreçte bir müzik programlarında sunuculuk yapan ve daha sonra pek çok magazin programını sunan Esra Balamir, televizyonda sunuculuk, şarkıcılık ve aynı zamanda modellik de yaptı.