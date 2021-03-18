Esra Balamir kimdir nereli kaç yaşında? İşte Esra Balamir hakkında merak edilenler

Kariyerini Kral TV'de DJ'lik yaparak başlatan Esra Balamir, DJ'likten sonra modellik ve oyunculuk da yaptı. Çok önemli projelerde yer alan Esra Balamir aynı zamanda sunuculuk da yapıyor. 1998 senesinde oyuncu Yalçın Dümer ile evlenen ünlü sunucu, Yalçın Dümer ile olan birlikteliğini 1 yıl sonra noktaladı.
7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Esra Balamir, DJ, model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu olarak tanınıyor. Kariyerine Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir bu deneyiminden sonra başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Programları ile çıkış yakalayan ünlü sunucu daha sonra ise sabah programları sunuculuğu yaptı.
Dizi hayatına Şafak Sezer ile çektiği dizi ile başlayan Esra Balamir daha sonra "Böyle Mi Olacak", "Kabare Kabare" ve "Reyting Hamdi" gibi dizilerde de çalıştı. Aynı süreçte bir müzik programlarında sunuculuk yapan ve daha sonra pek çok magazin programını sunan Esra Balamir, televizyonda sunuculuk, şarkıcılık ve aynı zamanda modellik de yaptı.
Esra Balamir, 1998 tarihinde oyuncu olan Yalçın Dümer ile dünya evine girdi. 5 albüm çıkartmış olan ünlü şarkıcı, bir zamanlar popüler olan yarışma programlarından Ünlüler Çiftliği'nde yarıştı. Daha sonra ise 2016 senesinde İşte Benim Stilim yarışmasında tarzını sergiledi.
Müzik kariyerine uzun bir ara veren Esra Balamir, bu aradan sonra "Söke Söke" isimli 2 şarkılık bir single çalışması ile müzik piyasasına bomba gibi bir dönüş yaptı. "Söke Söke" isimli single çalışmasının süpervizörlüğünü ise Esra Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlendi. Single'ın çıkış şarkısı olan "Söke Söke"ye aynı zamanda bir klip de çekildi. Söke Söke'nin klibinde 1960'lı yıllar anlatıldı ve klip çalışmasında Demet Akalın da rol aldı.
2016 - Söke Söke (Single)
2010 - Rüyalar Gördüm
2007 – Masalcı
2005 – Bal Gibi
2002 – Kalbim Küçük
1995 – Hadi Hurma
2005 – Sevda Tepesi (TV Dizisi)
2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)
1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)
1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)
1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)
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