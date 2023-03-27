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Esra Balamir kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in hayatı ve biyografisi

27.03.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Balamir 27 Mart 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Bir dönem Sevda Tepesi, Hayat Bilgisi, Şafak Vakti, Sırılsıklam gibi dizilerde oynayan ünlü isim; Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Esra Balamir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in hayatı ve biyografisi...

Esra Balamir kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in hayatı ve biyografisi

Esra Balamir Esra Balamir, canlı yayınlanan 2. Sayfa programı nedeniyle merak konusu oldu. Esra Balamir pek çok dizide oynamıştı. Söylediği; 'Adamım', 'Deydi mi?', 'Rüyalar Gördüm' gibi şarkılarla bilinen ünlü isim hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte 2. Sayfa konuğu Esra Balamir'in hayatı ve biyografisi...

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 yılında Adana'da doğdu.

Dönemin müzik kanalı Kral TV'de vj olarak çalışan Balamir, daha sonra başka bir kanalda kendi programını sunmaya başlamıştır.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

ESRA BALAMİR HASTALIĞI NE? İYİLEŞTİ Mİ?

Lenf bezi ve dalağı alınan Esra Balamir esrarengiz bir hastalığın pençesine yakalanmıştı. Bir dönem ömür boyu tedavi göreceğini açıklayan ünlü şarkıcının sağlık durumu iyi.

ESRA BALAMİR EVLİ Mİ?

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

ESRA BALAMİR'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Esra Balamir'in albümleri:

2016 - Söke Söke (Single)
2010 - Rüyalar Gördüm
2007 – Masalcı
2005 – Bal Gibi
2002 – Kalbim Küçük
1995 – Hadi Hurma

Esra Balamir'in oynadığı diziler:

2005 – Sevda Tepesi (TV Dizisi)
2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)
1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)
1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)
1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

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