Esra Bilgiç Venedik'te dikkatleri üzerine topladı! Güzelliğiyle büyüledi

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle büyük çıkış yakalayan ve ünlü yapımlarda rol alan Esra Bilgiç yer aldığı projelerle olduğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken isimlerden biri.

Bu yıl 80.'si düzenlenen Venedik Film Festivali için Venedik'e giden ünlü oyuncu ilgi odağı oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dünya basınının karşısına çıkacak olan Esra Bilgiç ünlü bir markanın tasarımını giyecek.

30 yaşındaki Bilgiç ile ilgili sosyal medyada "Çok gururluyum", "Çok güzel bir kadın", "En tarzı, tam bir aktris havası", "Asalet" yorumlarında bulunuldu.

En son Atatürk dizisinin oyuncuları arasında yer alan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar da bulunuyor.



