Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı ortaya çıktı! "Annesinin kopyası"

Gündüz kuşağı programıyla uzun yıllar televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Ceyhan sevilen isimlerden biriydi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim sık sık günlük yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.

"AYŞE MEZUN OLDU"

Gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Ayşe'nin liseden mezuniyetine katılan Esra Ceyhan, son haliyle şaşırttı.

Esra Ceyhan, boyuna gelen kızıyla fotoğrafını paylaşarak, "Ayşe mezun oldu… Bu akşam duygu dolu bir akşam… Ayşe ve arkadaşları lise mezuniyetlerini kutluyorlar. Ben ve babası yanındayız. Bana bu günü gösteren Allah'ıma şükür, beni dualarından eksik etmeyen, daima sevgisiyle saran, destekleyen siz dostlarıma şükran ve teşekkürlerimle… Allah bütün çocuklarımıza sağlık, sıhhat, neşe, mutluluk ve başarılar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Ayşe'nin annesi ile benzerliğine yorum yağdı. Sosyal medyada, "Kızın sana çok benziyor", "Annesinin kopyası" gibi yorumlar yapıldı.





