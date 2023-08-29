Esra Dermancıoğlu Demet Özdemir'li Aşk Taktikleri filmini sert eleştirdi! 'Herkes zombi, herkes mezar altında'

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı FOX’un yeni dizisi ‘Hudutsuz Sevda’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Dermancıoğlu, başrollerini Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Netflix’in ‘Aşk Taktikleri’ filmini öyle bir eleştirdi ki sözleri sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu, dün gece izlediği bir filmin ardından sosyal medya hesabından 7 dakikalık bir video yayınladı. Ülkemizde sadece 20 ile 27 yaş aralığındaki gençlerin hikâyelerine yer verildiğini dile getiren oyuncu, dizi ve film sektörünün kendisi gibi 40 yaş ve üstü insanları yok saydığını söyleyerek adeta ateş püskürdü.

Oyuncu, konuşmasının devamında ise Netflix’in çok konuşulan film serisi ‘Aşk Taktikleri’ni sert sözlerle eleştirdi. Dermancıoğlu, Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı film hakkında şunları söyledi:

“Aşk Taktikleri diye işler yapılıyor. Ne aşk taktiği, hangi taktik? Eski onlar, bitti gitti. Amerika’da onu 200 yıl evvel yaptılar. Amerika o filmi 2. Dünya Savaşı’nda yaptı. Öyle bir şey yok, kimsenin taktik maktik yaptığı yok. Yapımcılar Türkiye’de 50 yaş üzeri bir hikâye konulduğu zaman izlenmeyeceğini zannediyorlar ama babalar gibi seyredilir.

'HERKES ZOMBİ, HERKES MEZAR ALTINDA'

Çünkü biz 40 ve 50’lerinde olanlar aşk yaşıyoruz, hâlâ aktif konuşuyoruz. Beynimiz çalışıyor, Alzheimer olmuyorsun 40’tan sonra… Biz durmadan 20 ve 27 yaş arasının defilesini seyrediyoruz. İnsan bir sorguluyor. Orta yaş diye bir şey var… Bunların hayatı var, sanki 27’den sonra ülkede herkes zombi, herkes mezar altında… Kimse hiçbir şey yaşamıyor. Bir tek 20 ile 27 yemek yiyor, aşk yaşıyor. Delireceğim, böyle bir şey olamaz…”



