MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Dermancıoğlu Demet Özdemir'li Aşk Taktikleri filmini sert eleştirdi! 'Herkes zombi, herkes mezar altında'

Esra Dermancıoğlu Demet Özdemir'li Aşk Taktikleri filmini sert eleştirdi! 'Herkes zombi, herkes mezar altında'

29.08.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlar, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu bu defa Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Aşk Taktikleri 2 filmini topa tuttu. Dermancıoğlu’nun ‘Aşk Taktikleri’ çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı FOX’un yeni dizisi ‘Hudutsuz Sevda’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Dermancıoğlu, başrollerini Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Netflix’in ‘Aşk Taktikleri’ filmini öyle bir eleştirdi ki sözleri sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu, dün gece izlediği bir filmin ardından sosyal medya hesabından 7 dakikalık bir video yayınladı. Ülkemizde sadece 20 ile 27 yaş aralığındaki gençlerin hikâyelerine yer verildiğini dile getiren oyuncu, dizi ve film sektörünün kendisi gibi 40 yaş ve üstü insanları yok saydığını söyleyerek adeta ateş püskürdü.

Esra Dermancıoğlu 1

Oyuncu, konuşmasının devamında ise Netflix’in çok konuşulan film serisi ‘Aşk Taktikleri’ni sert sözlerle eleştirdi. Dermancıoğlu, Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı film hakkında şunları söyledi:

Esra Dermancıoğlu 2

“Aşk Taktikleri diye işler yapılıyor. Ne aşk taktiği, hangi taktik? Eski onlar, bitti gitti. Amerika’da onu 200 yıl evvel yaptılar. Amerika o filmi 2. Dünya Savaşı’nda yaptı. Öyle bir şey yok, kimsenin taktik maktik yaptığı yok. Yapımcılar Türkiye’de 50 yaş üzeri bir hikâye konulduğu zaman izlenmeyeceğini zannediyorlar ama babalar gibi seyredilir.

aşk taktikleri 2 2

'HERKES ZOMBİ, HERKES MEZAR ALTINDA'

Çünkü biz 40 ve 50’lerinde olanlar aşk yaşıyoruz, hâlâ aktif konuşuyoruz. Beynimiz çalışıyor, Alzheimer olmuyorsun 40’tan sonra… Biz durmadan 20 ve 27 yaş arasının defilesini seyrediyoruz. İnsan bir sorguluyor. Orta yaş diye bir şey var… Bunların hayatı var, sanki 27’den sonra ülkede herkes zombi, herkes mezar altında… Kimse hiçbir şey yaşamıyor. Bir tek 20 ile 27 yemek yiyor, aşk yaşıyor. Delireceğim, böyle bir şey olamaz…”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuryeyi yoldan geri çevirdi! "Altınlarımdan getir" deyip...Kuryeyi yoldan geri çevirdi! "Altınlarımdan getir" deyip...
Son halini paylaştı! İşte 22 kilo verdiren diyetiSon halini paylaştı! İşte 22 kilo verdiren diyeti
Kıvrımlarıyla tanınıyor! Dikkat çeken itirafKıvrımlarıyla tanınıyor! Dikkat çeken itiraf
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu Şükrü Özyıldız aşk taktikleri sosyal medya Deniz Can Aktaş gençler

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.