Esra Dermancıoğlu'nın çıplaklık tepkisi Birce Akalay'a sorulunca... "Çok ayıp"

Esra Dermancıoğlu Cannes’a giden Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz’in tarzına kafayı taktı.

"90-60-90 değilim, ama oyuncuyum" diyen Esra Dermancıoğlu "Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi utandım, onların adına da utandım." diyerek gündem oldu.

Birce Akalay'a da bu konu soruldu. Muhabironline'ın haberine göre; güzel oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun adını duyunca şu tepkiyi verdi:

"Ay hiç konuşmayalım, çok ayıp. Hiç yorum yapmak istemiyorum, çok ayıp buluyorum. Çok polemik, olur gereksiz olur. Ben sevmem böyle şeyleri biliyorsunuz. O yüzden yorum yapmak istemiyorum, ayıp buluyorum sadece."





