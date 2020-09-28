Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

ATV ekranlarındaki Esra Erol'un programında bir kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulunmuştu.

Canlı yayın sırasında DNA testi sonuçlarını açıklayan Esra Erol, kadının eşine çocuğun biyolojik babası olmadığını söylemesi üzerine, "Nasıl yani, kim babası" tepkisini almıştı.

Kadın ise "Ben biliyordum zaten. Şükür elhamdülillah diyorum" ifadeleriyle sevindiğini söylemişti.

Öte yandan, Esra Karakuş ve eşinin, çocuklarının doğumunun 40. günü için düzenledikleri kutlamada, DNA testi yapılan bebeğin komşu Cengiz'in kucağında bulunduğu bir fotoğrafı ortaya çıktı.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise isim vermeden Esra Erol'un programıyla ilgili olarak, “Gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve ‘RTÜK nerede?’ benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



