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  4. Esra Erol Bergüzar Korel'in karavanını bastı! Sürpriziyle mutlu etti

Esra Erol Bergüzar Korel'in karavanını bastı! Sürpriziyle mutlu etti

27.08.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel'e övgüler yağdı. Ünlü oyuncu, imaj değişikliği sonrası en yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti. Sette çalışan Korel'e yeni yaşında yakın arkadaşı Erol bakın nasıl sürpriz yaptı.

Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak yeni dizisi için saçlarını sarıya boyattı. Ünlü oyuncu, imaj değişikliği sonrası en yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

Esra Erol yakın arkadaşıyla kısa süre önce buluşup beraber poz verince de olay olmuştu. Sunucu şimdi de Korel'e doğum gününde sette sürpriz yaptı.

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Esra Erol arkadaşına yoğunluğu sebebiyle gelemeyeceğini söyledikten sonra karavanı elinde pastayla bastı. O anları paylaşan ikiliye sosyal medyada beğeni yağdı.

Bergüzar Korel şaşkınlığını gizleyemezken paylaşımında ise "Çok seviyorum sizi" notunu düştü.


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