MAGAZİN

Esra Erol ekibine canlı yayında saldırı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Esra Erol’da programının muhabiri ve kameramanı, canlı yayında saldırıya uğradı.

Esra Erol ekibine canlı yayında saldırı

Moldova vatandaşı Nina, Esra Erol’un programına çıkarak gözyaşları içinde dini nikâhlı beraber olduğu Ü.D.’nin 1,5 yaşındaki oğlunu kaçırdığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine Esra Erol olayın izini sürmek amacıyla ekibini harekete geçirdi.

Ekip olayı çözmek için anne ile birlikte canlı yayın yapmak üzere Antalya’ya gitti. Muhabir Caner Toygar, kameramanıyla birlikte görev başındayken çocuğu kaçırdığı iddia edilen Ü. D. tarafından saldırıya uğradı.

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Ü.D. program ekibine şiddet uyguladı. İş adamı olduğu belirtilen Ü.D.‘nin saldırısı kameralara da an be an yansıdı.

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Yaşanan saldırının ardından Esra Erol yayında “Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz”dedi. (İHA)

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Esra Erol saldırı canlı yayın

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