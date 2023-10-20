Esra Erol’da programı ihbar kabul edildi! Yasak aşk skandalında karar çıktı! 'Hastaneye sevki...'

Gündüz kuşağının sevilerek izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor. Bu hafta ünlü sunucunun programına Ümmiye Güzel'in anlattıkları damga vurdu. Güzel, psikolojik rahatsızlığı olan 27 yaşındaki yeğeni Zeynep Güzel için Esra Erol'dan yardım istedi.

Ümmiye Güzel, Zeynep'e anne ve babasının sahip çıkmadığını ilaçlarını almadığı dönemlerde sürekli evden kaçtığını, kendisine şiddet uyguladığını ifade etti. Güzel, evli olan Murat Zurnacı tarafından yeğeninin alıkonulduğunu açıkladı. Esra Erol ve ekibi, Murat Zurnacı'yı canlı yayınla telefonla bağladı.

Zurnacı, Zeynep'le sevgili olduklarını ve Zeynep'in konsomatrislik yaptığını kabul etti. Daha sonra Zeynep de canlı yayına bağlandı. Esra Erol, Zeynep'e yüzündeki morlukların sebebini sordu.

Zeynep ise, Erol'a Murat'ın kıskandığı için şiddet uyguladığını söyledi. Ünlü sunucunun "Seni mi karısını mı seviyor? sorusuna "İkimizi birden çok seviyor. Hem karısını hem beni çok sever" yanıtını verdi. Bu cevap sonrası ise Esra Erol dahil tüm izleyiciler şoke oldu.

Tüm bu yaşananların ardından programda yepyeni bir gelişme yaşandı. Ümmiye Güzel, yeğeninin psikolojik rahatsızlandığından dolayı kısıtlanması için mahkemeye başvuruda bulundu ve Esra Erol’da programı ihbar kabul edildi.

Ümmiye Güzel'in yeğeni hakkında açtığı dava sonucunda Kapaklı Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ancak hastaneye sevkine karar verilen Zeynep Güzel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.





