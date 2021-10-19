Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! 88 yaşındaki Ali Amca 56 yaş küçük kadınla evlendi başına gelmeyen kalmadı

ATV'nin ilgiyle izlene programı Esra Erol'da her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Esra Erol'un dün ekrana gelen canlı yayınına Ali Rıza Amca konuk oldu. Anlattıkları ise stüdyodakileri bir hayli şaşırttı.

EŞİNİN, ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA YAŞADI

32 yaşındaki Zeynep Hanım ile evlendiğini söyleyen Ali Rıza Amca, 7 ay Zeynep Hanım, eski eşi Hasan Hamit Bozyılan, 2 çocuğu ile kendi evlerinde gül gibi yaşadıklarını, yemek yaptıklarını, Zeynep Hanım'ın kendisi ile aynı katta diğer odada kaldığını, eşinin eski eşinin alt katta kaldığını söyledi.

Ali Rıza Amca, bu aileyi sevmiş olduğunu, benim torunum da kızım da oğlum da sizsiniz dediğini, evin içerisinde çok mutlu olduğunu, çok inandığını, 20 Mayıs'a kadar her şeyin iyi olduğunu dile getirdi.

"BENİM TORUNUM DA SİZSİNİZ ÇOCUĞUM DA"

"Benim torunumda sizsiniz çocuğumda sizsiniz dedim. Beni çok inandırdılar. Her şeyimi vermek istedim onlara. Evimi Zeynep'e bıraktım. Protokol imzaladık. Ölene kadar bana bakacağını söyledi. Öldükten sonra ev kendisinin olacak. Evi verdikten sonra bana çok güzel davrandılar.

Sonra kendisine altın aldım. Çok memnun oldu, sevindi. Ben de sevinmelerini istedim. Çünkü ben ölene kadar bana bakacaklardı. Anlaşmamızda, konuşmamızda öyleydi.



Sonra nikâh işi çıktı. Metin Toktaş var orada şahit, kocası, kendi ve ben… Dördümüz karar verdik. Sonradan annesine de haber vermiş. Metin de belediye memuru. Bazen bize de yardımcı oluyor. Yoksa bu nikah olmazdı. Ben 90 yaşında adamım o 32 yaşında...

"ÖLDÜKTEN SONRA MAAŞIM BAĞLANSIN DİYE NİKAH KIYDIK"

Bunların evi yok, aylık yok. Yeşil kart kullanıyorlar. Dördümüz kararlaştırdık. Öldükten sonra maaşım bağlansın diye nikah kıydık. Resmi nikahı onun için kııydık."

Evliliklerinde hiçbir art niyet ve aşk olmadığının altını çizen Pamuk, sonrasında yaşananların kendisini zor duruma soktuğunu belirtti. Protokole uyulmadığı için evini geri isteyen Ali Rıza Pamuk, nikahını da düşürmek istediğini açıkladı.

ZEYNEP CANLI YAYINA BAĞLANDI

Programa telefonla bağlanan Zeynep ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendisine dört dörtlük bakıyorduk. Sonra bize 'Size bir hayır yapmak istiyorum' dedi. Maddi durumum gerçekten kötüydü. Çocuklarımı bırakıp gitmek yerine mücadele etmek istedim. Birkaç ay sonra Ali Rıza Amca dedi ki; 'Size aylığımı bırakacağım' dedi. Evi ise, kendisine bakmamız şartıyla bize ipotek etti. Benim kızım yok dedi, kızları için mücadele eden bir kadınsın dedi ve aylığını bağladı."



