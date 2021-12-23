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  4. Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti

23.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına başvuran Arzu isimli genç kız, başka biriyle kaçan annesi ile canlı yayında yüzleşti. Arzu, annesi Hafize'nin kaçtığı Hasan'a "Annemde ne buldunuz?" diye sordu. Şahıs ise genç kıza manidar bir şekilde gülerek "Ben sonuna kadar, mezara kadar eşimle birlikte olacağım. Görürsün, annenle evleneceğim" dedi. Anne Hafize ise kızının parasının peşinde olduğunu belirtti.

9 Aralık'tan bu yana aradığı annesini Esra Erol'un sunduğu program aracılığıyla bulan Arzu, annesi Hafize'nin İzmir'de Hasan isimli şahsa kaçtığını öğrendi. Annesine baskı uygulamakla suçlanan Arzu, canlı yayına görüntüyle bağlanan annesine yaptığının düşüncesizlik olduğunu söyledi.

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"SEN BENİ BURAYA ÇIKMAZ ZORUNDA BIRAKTIN"

Çocuklarını geride bırakarak gitmesiyle annesinin mutlu bir evlilik kuramayacağını söyleyen Arzu, "Sen beni buraya çıkmak zorunda bıraktın. Sen bize sormadık ki... Sen evliliğini yaparken önce çocuklarına soracaksın. Ben bir karar aldım siz ne düşünürsünüz diye. Bak yine birinin yanında aldın soluğu. Anne peşini bıraktığımızda birinin yanına gidiyorsun. Sen yapamazsın, senin kararın olamaz bu." ifadelerini kullandı.

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ADAMA SORU SORDU, GÜLÜMSEMEYLE KARŞILAŞTI

Daha sonra annesinin evlenmek istediği Hasan'a soru yönelten Arzu, "Cidden çok merak ettim, annemi eş olarak yanınıza seçmenizdeki etkenler nelerdir? Ne özellikleri cezbetti de ille de Hafize dediniz?" sözlerini kullanınca Hasan'ın gülmesiyle karşılaştı.

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"MEZARA KADAR EŞİMLE BİRLİKTE OLACAĞIM"

İnsan olduğu için Hafize'yle evlenmek istediğini söyleyen Hasan, "Sen burada bir hata yaptın ve insanlara yargısız infaz yaptın. Ben ne yaptıysam, eşimi sevdiğim için yaptım. Ben sonuna kadar, mezara kadar, ben eşimle birlikte olacağım." ifadelerini kullanarak Arzu'ya sesini yükseltti.

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"GÖRÜRSÜN, ANNENLE EVLENECEĞİM"

"Annemi kaşı gözü için mi aldın" diyen genç kızın sorusuna gülerek karşılık veren şahıs, "Görürsün, annenle evleneceğim." dedi.
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"ÇOCUKLARIM ASLINDA PARAMIN PEŞİNDE"

Anne Hafize ise çocuklarının iş kazasından kendisine gelecek paranın peşinde olduğunu belirterek "İş kazasında parmaklarım kopunca çocuklarım oradan gelen paranın peşine düştü." açıklamasını yaptı. Annesini hayal kırıklığıyla dinleyen Arzu, "Paran senin olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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