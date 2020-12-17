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Esra Erol'da skandal! Evli adam evli sevgilisiyle...

17.12.2020 08:56 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da skandal! Evli adam evli sevgilisiyle...

Esra Erol'un programında izleyenleri şoke eden bir olay yaşandı. Evli kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı. DNA testi sonucu canlı yayında açıklanınca yaşananlar herkesi şaşırttı.

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programında bir skandal daha patladı. Evli kadın, evli sevgilisiyle birlikte olup çocuk yaptığını iddia etti.

Çocuğunun babasını ise resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettiğini açıkladı.

Esra Erol şok gerçeği açıklayınca iki sevgili şaşkına döndü.

Programda bulunan Recep bey, karısı Emine Hanımı, evli olan sevgilisi Aysel'le aldattı.

Evliyken Recep beyden hamile kalan Aysel, çocuğu resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettirdi. Ancak Recep beye de "çocuğun babası sensin" dedi.

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DNA TESTİ YAYINDA AÇIKLANDI

Recep bey, eşi Emine Hanım ve yasak aşkı Aysel dün ATV'de son kez bir araya geldi. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı.

DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep beye "o sensin" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

DNA testi sonucu açıklanınca tüm stüdyo adeta buz kesti. Çünkü test Aysel'i haklı çıkardı. DNA testi sonucunda çocuğun babası Recep bey çıktı.

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ESRA EROL'DAN SUÇ DUYURUSU

Aysel Hanım'ın bu sonuca kollarını açarak zafer kazanmış gibi sevinmesi izleyenleri şaşkına çevirdi.

Tabi ki Esra Erol acı gerçeği açıklayana kadar.

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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