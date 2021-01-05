Esra Erol'da şoke eden bir olay daha! Program ihbar kabul edildi

ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programına katılan Ayhan Yılmaz, gelini Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki torunu Selin Yılmaz’dan 7 Temmuz tarihinden beri haber alamadığını iddia ederek gözyaşları içinde “Esra Erol’dan yardım istedi.

Ayhan Yılmaz'ın tarlada olduğu sırada 3 buçuk yaşındaki torununu da alarak evden giden gelini Mina Askerova'nın dilencilik yaptığı ve hamile kaldığı ortaya çıktı.

'ALTINLARI VE TORUNUNU ALIP KAÇMIŞ'

Ayhan Yılmaz, “ Oğlumun %70 engelli var. Sıcak bir yuvası olsun istedik ve evlendirdik. Gelinim sürekli telefonda başka kişilerle konuşuyordu. 7 Temmuz tarihinde biz tarladayken evden gitmiş. Giderken yanına 35 bin TL değerindeki altınları almış. Torunumu çok özledim. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

ÇOCUĞUYLA DİLENCİLİK YAPIYOR!

Esra Erol’da programına yayın sırasında birçok yerden gelen ihbarlar üzerine Mina Askerova’nın 3.5 yaşındaki kızı Selin ile birlikte Esenyurt ve çevresinde dilencilik yaptığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Esra Erol’un programı ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki Selin, cuma akşamı 22.00 sularında Ersin Kaya isimli şahsın Esenyurt’taki adresinde bulundu. Mina Askerova çocuğun kaçırılması ve alıkonması suçundan ve dilendirmek suçundan gözaltına alındı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İfadesinin ardından Silivri-Selimpaşa Yabancılar geri gönderme merkezine sevk edildi ve Askerova’nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

