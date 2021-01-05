MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da şoke eden bir olay daha! Program ihbar kabul edildi

Esra Erol'da şoke eden bir olay daha! Program ihbar kabul edildi

05.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'a katılan Ayhan Yılmaz, haber alamadığı gelini ve 3.5 yaşındaki torunu için gözyaşları içinde yardım istedi. Korkunç olayda ortaya çıkan yeni gelişmeler adeta şoke etti.

ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programına katılan Ayhan Yılmaz, gelini Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki torunu Selin Yılmaz’dan 7 Temmuz tarihinden beri haber alamadığını iddia ederek gözyaşları içinde “Esra Erol’dan yardım istedi.

Ayhan Yılmaz'ın tarlada olduğu sırada 3 buçuk yaşındaki torununu da alarak evden giden gelini Mina Askerova'nın dilencilik yaptığı ve hamile kaldığı ortaya çıktı.

132123

'ALTINLARI VE TORUNUNU ALIP KAÇMIŞ'

Ayhan Yılmaz, “ Oğlumun %70 engelli var. Sıcak bir yuvası olsun istedik ve evlendirdik. Gelinim sürekli telefonda başka kişilerle konuşuyordu. 7 Temmuz tarihinde biz tarladayken evden gitmiş. Giderken yanına 35 bin TL değerindeki altınları almış. Torunumu çok özledim. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

ÇOCUĞUYLA DİLENCİLİK YAPIYOR!

Esra Erol’da programına yayın sırasında birçok yerden gelen ihbarlar üzerine Mina Askerova’nın 3.5 yaşındaki kızı Selin ile birlikte Esenyurt ve çevresinde dilencilik yaptığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Esra Erol’un programı ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki Selin, cuma akşamı 22.00 sularında Ersin Kaya isimli şahsın Esenyurt’taki adresinde bulundu. Mina Askerova çocuğun kaçırılması ve alıkonması suçundan ve dilendirmek suçundan gözaltına alındı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İfadesinin ardından Silivri-Selimpaşa Yabancılar geri gönderme merkezine sevk edildi ve Askerova’nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Korkutan kaza! 'Trafik kazasında...'Korkutan kaza! 'Trafik kazasında...'
Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi... Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

İlginizi Çekebilir

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Diğer Haberler

Fazıl Say'ın Murat Övüç ve Aziz Sancar karşılaştırması tepki çekti

Bu paylaşım olay oldu! 'Biri bilim insanı...'

Chloe Ferry tatil pozlarıyla beğeni topladı

Dubai'ye gitti! Sınırları zorlayan pozlar

Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı Emre Altuğ kaza yaptı!

Korkutan kaza! 'Trafik kazasında...'

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Demet Akalın'ın klozetiyle ilgili Bircan Bali'den yeni Zara açıklaması: İrem Derici patlattı

Klozet gerilimi! 'Sıçratmalı yapan Zara değil ama...'

İrem Derici: Covid bitmiş olmazsa tımarhaneme geri dönerim

2018'de tedavi görmüş! 'Tımarhaneme geri dönerim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.