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Esra Erol'a damga vuran olay! İş arkadaşı yanına gelip "Çocuk benim" dedi! DNA sonucu bakın ne çıktı

19.04.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol, programa DNA testiyle birlikte gelen Ali Bey hakkında konuştu. Olayın bir hayli enteresan olduğunu vurgulayan Esra Erol; "Ali Bey, DNA testinin sonucuna inanmıyor. Çünkü testi yaptıran kişinin bir kumpas ve hilesi olduğunu düşünüyor." dedi. Yaşadıkları sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Bey ise aldatıldığı gerçeğiyle canlı yayında yüzleşti.

Esra Erol'a damga vuran olay! İş arkadaşı yanına gelip "Çocuk benim" dedi! DNA sonucu bakın ne çıktı

Esra Erol; İstanbul'un Kağuthane ilçesinden programa katılan Ali Bey'i ağırladı. Ali Bey, 12 yıllık hayat arkadaşı Merve Hanım ile 4 evlatları olduğunu söyledi. Esra Erol, çiftin 11, 8, 6 yaşlarındaki çocukları ile 3 buçuk aylık bir bebeği olduğunu söyledi. Eşi Merve Hanım'la 10 aydır ayrı yaşadıklarını söyleyen Ali Bey, "Ben bebek için programa başvurdum. Karşı taraf 'Çocuk benim' diyor, ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu DNA testinin yanlış yapıldığını düşünüyor ve ben kabul etmiyorum." dedi. Esra Erol'un "Geçtiğimiz sene 10 Nisan'da iş arkadaşınız size gelip ne dedi?" sorusuna yanıt veren Ali Bey'in sözleri stüdyodakileri şaşırttı.

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ESRA EROL'DA PROGRAMINA DAMGA VURAN ALDATMA OLAYI

Ali Bey şu açıklamayı yaptı:

"Bana 'Çocuk benim' dedi. O zaman eşim hamileydi fakat gebe olduğunu bilmiyordu. Hastaneye götürdüm, tedaviler yaptırdım. O hamile olduğunu bilmiyordu. Ama iş arkadaşım 'Eşin şu anda hamile ve karnındaki çocuğun biyolojik babası benim' diyordu"

Ali Bey'in iş arkadaşı Alihaydar Doğan'ın "Sen evli bile olmuş olsan biz bir ilişki yaşadık ve bu ilişkiden bir çocuğumuz dünyaya gelecek" dediğini teyit eden Esra Erol "Bunu eşinize sordunuz mu?" diye sordu.

Ali Bey, "Sordum. Hastaneye gittik bir şey çıkmadı. Kan testi yaptırdık ilk başta çıkmamıştı sonra çıktı. Ultrasona girdi çıkmadı." dedi.

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Eşine evlilik süresince başka biriyle ilişki yaşayıp yaşamadığını soran Ali Bey, 'Hayır' cevabını aldığını söyledi. Gebeliğin ortaya çıkmasından sonra çiftin beraber olduğunu ama ayrı evlerde yaşadıklarını teyit eden Esra Erol "Bu iş arkadaşınız, eşin hamile dedikten sonra karınızla ayrılmaya karar mı verdiniz?" diye sordu.

Yaklaşık 10 aydır eşiyle ayrı yaşadığını vurgulayan adam bu durumun evsiz kalmalırından ötürü kaynaklandığını söyledi. Esra Erol'un "Oturduğunuz evle iş arkadaşınızın bir bağlantısı var mı?" sorusu üzerine "Hayır" yanıtını veren Ali Bey, şu süreçte kendisinin şirkette kaldığını eşinin ise annesinin yanında yaşadığını belirtti.

6 Nisan'da AliHaydar Doğan'ın DNA testi istemesi üzerine, test yaptırdıklarını belirten Ali Bey sonucun karşı taraf çıktığını belirtti.
Esra Erol, Ali Bey'in "Karım bu çocuk senin çocuğun. Test sonucu yanlış." demesi üzerine şaşırdı.

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"EŞİME GÜVENİYORUM"

Eşinin 13 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Ali Bey, ona güvendiğini söyledi.

Esra Erol konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşı taraf DNA testini çocuğun kimden olduğunu öğrenmek için yaptırdı. Resmi kayıtlarda baba sensin. Bu kişi bu testle beraber sana bir gerçeği ispatlamak istemiş ama eşin de bu gerçeği kabul etmiyor. Bu test sonucunda karşı taraf bu çocuğu sizden almaya kalkıştı mı?"

"İKİSİ BİR OLUP ÇOCUĞUMU KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Yeniden DNA testi yaptırmadan çocuğu vermeyeceğini söyleyen Ali Bey canlı yayında aldatıldığını öğrenince resmen yıkıldı.

Alihaydar Doğan canlı yayına telefonla bağlanıp "Ben çocuğun benden olduğuna emindim. İkisi bir olup benim çocuğumu kaçırmaya çalıştılar hamileyken. Kendisi '2-3 aylık' dedi. Ben özel hastaneye götürdüm çocuk 7 aylık çıktı. DNA testi de yaptırdım. Benim evraklarım da var. Avukata vereceğim, çocuğu alacağım" dedi.

"İLİŞKİMİZİ KOCASI BİLİYORDU"

Merve Hanım'ın Ali Bey'den kaç kez boşanmak istediğini söyleyen Alihaydar Bey, faturalarını bile kendisinin ödediğini söyledi. "Merve Hanım benimle evlilik düşünüyordu. Fakat kocası boşanmadı bundan" dedi.

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CANLI YAYUNDA ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Bu ilişki içerisinde onların evine gidip aynı sofraya oturduğunu söyleyen Alihaydar Bey "3 yıldır bizim bir ilişkimiz var. Kocası biliyordu" dedi.

Canlı yayına bağlanan Merve Hanım, Esra Erol'un soruları üzerine Ali Bey'i aldattığını itiraf etti.

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