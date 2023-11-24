Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Esra Erol'da programına katılan Cemile, kayınvalidesine göstermiş olduğu tepkilerden dolayı Türkiye'nin en çok konuşulan kadını olmuştu. Eşi Ramazan Karaca'dan ayrılan Cemile kayınvalidesine isyanıyla olay olmuştu.

Aylar sonra Cemile "nurtensultanmutfagi" isimli bir TikTok hesabında ortaya çıktı. Ev sahibine kızan Cemile'nin son halleri gündem oldu.

Esra Erol'danın yüzü Cemile'nin başörtüsünü çıkardığı haller dikkat çekti. Cemile videoda "Benim erkek arkadaşım da olsa o karışamaz işime adam tamiri yaptı çıktı" dedi.

Esra Erol o dönem eşi başkasıyla evlenen Cemile'ye yardım etmişti. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Cemile'nin yüzünü güldürmüştü.







