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  4. Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

24.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Görücü usulü evlenen Cemile Esra Erol'da programıyla tanınmıştı. Eşinden boşanmak için Esra Erol'a katılan Cemile'nin sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyayı sallamıştı. Cemile aylar sonra son görüntüsüyle yine adından söz ettirdi.

Esra Erol'da programına katılan Cemile, kayınvalidesine göstermiş olduğu tepkilerden dolayı Türkiye'nin en çok konuşulan kadını olmuştu. Eşi Ramazan Karaca'dan ayrılan Cemile kayınvalidesine isyanıyla olay olmuştu.

Aylar sonra Cemile "nurtensultanmutfagi" isimli bir TikTok hesabında ortaya çıktı. Ev sahibine kızan Cemile'nin son halleri gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Esra Erol'danın yüzü Cemile'nin başörtüsünü çıkardığı haller dikkat çekti. Cemile videoda "Benim erkek arkadaşım da olsa o karışamaz işime adam tamiri yaptı çıktı" dedi.

asdad

Esra Erol o dönem eşi başkasıyla evlenen Cemile'ye yardım etmişti. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Cemile'nin yüzünü güldürmüştü.


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Esra Erol sosyal medya
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