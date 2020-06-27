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Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 01:10 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programı sezon finali yaptı. Ünlü televizyoncu Esra Erol ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Peki Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak?

Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?

Esra Erol'da programı, 26 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Ailevi olayların ele alındığı Esra Erol'da programının finali sonrasında Esra Erol Instagram'dan veda pozu paylaştı.

"YILLARDIR DEĞİŞMEYEN FİNAL POZUM"

Ekip arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı paylaşan Esra Erol, "Bir sezon finalinin daha sonuna geldik. Ekibimle yıllardır değişmeyen final pozum" notunu yazdı.

ESRA

Hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen Esra Erol'da programı pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları boyunca izleyiciyle buluşmaya devam etmişti. Esra Erol'da programının yeni sezonu ise Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak.

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