Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?

Esra Erol'da programı, 26 Haziran Cuma günü sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Ailevi olayların ele alındığı Esra Erol'da programının finali sonrasında Esra Erol Instagram'dan veda pozu paylaştı.
Ekip arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı paylaşan Esra Erol, "Bir sezon finalinin daha sonuna geldik. Ekibimle yıllardır değişmeyen final pozum" notunu yazdı.
Hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen Esra Erol'da programı pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları boyunca izleyiciyle buluşmaya devam etmişti. Esra Erol'da programının yeni sezonu ise Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum