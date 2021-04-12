Esra Erol'dan yardım istemişti! Muammer'in şiddet gördüğü anlar ortaya çıktı

Esra Erol'a Gülhan Hanım ve resmi nikahlı eşi olan Muammer Bey katıldı. Canlı yayında büyük yüzleşme sahnesi yaşanırken ortaya çıkan itiraflar ise herkeste sarsıcı bir etki bıraktı. Esra Erol Canlı yayında bir araya gelen ikilinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken Muammer Bey de gözyaşları içinde kaldı.

"BEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Canlı yayında gerçekleşen yüzleşmede Muammer Bey, gözyaşları içinde, "Esra hanım, ben özür dilerim yaptıklarım için. Onu da affediyorum." diyerek stüdyoyu sessizliğe boğdu. Bu sözlere karşılık Gülhan Hanım'ın cevabı ise hiç beklenmedik şekilde gerçekleşti. Gülhan Hanım, "Yalan. Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım, dinlemek istemiyorum. Siz bunu (Muammer Bey) beni gönderdikten sonra rahat bir şekilde dinlersiniz." ifadeleri ile herkesi şaşkına çevirdi.

Muammer Beyden boşanmak isteyen, Gülhan Hanım'ın duyarsız tavırları ise ekran başındaki seyirciyi resmen çılgına çevirdi.

'MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARAYIP KADINLARLA GÖRÜŞÜYOR'

Gülhan Hanım, Muammer Bey'in müşteri hizmetlerini arayıp kadınlarla konuştuğunu söylerken Muammer Bey, evdeki televizyonun bozulduğunu, bu sebeple müşteri hizmetlerini aradığını anlattı.