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Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'un başlama tarihi belli mİ?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 07:43 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının sevilen programı ve sunucusu olan Esra Erol ne zaman başlıyor, takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Esra Erol'un yeni bölümüyle ilgili ATV'den tarih bilgisi geldi. Koronavirüsten dolayı bir süre ara verilen program nihayet izleyici ile buluşacak. Esra Erol neden yok araştıranlar için, işte Esra Erol yeni bölüm tarihi!

Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'un başlama tarihi belli mİ?

Hafta içi hergün ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi olan Esra Erol ne zaman başlayacak takipçileri araştırıyordu. Esra Erol neden yok araştırması yapan sevenlerine müjde, kanaldan Esra Erol'un başlama tarihi için bilgi geldi. Koronavirüsten dolayı bir süre ara verilen program nihayet izleyici ile buluşacak.İşte Esra Erol'un başlama tarihi!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs salgını sonrasında TV programınında birçoğu aksamış pandemiden dolayı yayınlanmayan programlar artmıştı. Kısa bir süre önce tek tek tekrar başlayan TV programlarının ardından izleyicileri Esra Erol ne zaman başlayacak araştırıyordu. Esra Erol yeni sezon yeni bölümleri ile TV ekranlarında boy göstermeye başlayacak. Kanal ekibi Esra Erol neden yok araştıranlar için 31 Ağustos 2020 Paazartesi tarihinde başlayacağını açıkladı. Hafta içi hergün yayın yapacak olan Esra Erol programının yayın saati değişmeyecek.

ESRA EROL'UN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU!

31 Ağustos Pazartesi itibari ile Esra Erol hafta içi yayınlanmaya başlayacak. Hafta içi ATV ekranlarında olacak olan Esra Erol yeni bölümleriyle kesintisiz programına devam etmeyi hedefliyor. Peki Esra Erol kimdir? İşte sevilen sunucu Esra Erol'un hayatı!

ESRA EROL KİMİDR?

12 Mayıs 1982 yılında dünyaya gelen Esra Erol İstanbul'da Eyüp'te doğdu. 4 kardeşi olan Esra Erol'un babasının polis olduğu geniş kitleler tarafından da biliniyor. Esra Erol'un kardeşlerinin ismi; Bihter, Pervin ve Eda'dır. Babasının mesleğinden dolayı sürekli şehir değiştiren aile en son Kütahya'dayken Esra Erol eğitimini burada tamamladı. İlkokuldan liseye kadar bu şehirde okuyan Erol, kız lisesi çini ve seramik bölümünden mezun oldu. Daha sonra açıköğretim ile lisans eğitimini tamamladı.

Maltepe Üniversitesi'nde aldığı diksiyon-spikerlik kursunun ardından Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim alarak TV dünyasına ilk adımını, Flash Tv 'de yayımlanan "Desti Izdivaç" ile attı. Ali Özbir ile evlenerek iki çocuk sahibi olan güzel sunucu Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu'su olarak ödül aldı.
Ali Özbir ile canlı yayında 2010 yılında nikah masasına oturdu. Esra Erol'un çocuklarından ilki İdris Ali 23 Temmuz 2011 tarihinde, ikinci oğlu Ömer Erol ise 2017 yılında dünyaya geldi.

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