Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'un başlama tarihi belli mİ?

Hafta içi hergün ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyicisi olan Esra Erol ne zaman başlayacak takipçileri araştırıyordu. Esra Erol neden yok araştırması yapan sevenlerine müjde, kanaldan Esra Erol'un başlama tarihi için bilgi geldi. Koronavirüsten dolayı bir süre ara verilen program nihayet izleyici ile buluşacak.İşte Esra Erol'un başlama tarihi!

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs salgını sonrasında TV programınında birçoğu aksamış pandemiden dolayı yayınlanmayan programlar artmıştı. Kısa bir süre önce tek tek tekrar başlayan TV programlarının ardından izleyicileri Esra Erol ne zaman başlayacak araştırıyordu. Esra Erol yeni sezon yeni bölümleri ile TV ekranlarında boy göstermeye başlayacak. Kanal ekibi Esra Erol neden yok araştıranlar için 31 Ağustos 2020 Paazartesi tarihinde başlayacağını açıkladı. Hafta içi hergün yayın yapacak olan Esra Erol programının yayın saati değişmeyecek.

ESRA EROL'UN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU!

31 Ağustos Pazartesi itibari ile Esra Erol hafta içi yayınlanmaya başlayacak. Hafta içi ATV ekranlarında olacak olan Esra Erol yeni bölümleriyle kesintisiz programına devam etmeyi hedefliyor. Peki Esra Erol kimdir? İşte sevilen sunucu Esra Erol'un hayatı!