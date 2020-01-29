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Esra Erol sevincini gizleyemedi, led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, Esra Erol sayesinde çocuklarına kavuştu.ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir anne daha evlatlarına kavuştu.

Esra Erol sevincini gizleyemedi, led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarıldı

Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, Esra Erol sayesinde çocuklarına kavuştu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bir anne daha evlatlarına kavuştu. 5 Haziran 2019 tarihinden beri çocuklarının yüzünü göremeyen 25 yaşındaki Kezban Durmuş, Esra Erol’dan yardım istedi. Yaklaşık 3.5 yıl önce Ulaş Çelik Durmuş ile evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Kezban Durmuş, eşinin 3 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğunu 7 aydır kendisinden kaçırdığını iddia etti. Gözyaşları içinde isyan eden Kezban Durmuş, çocuklarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu, her yolu denemesine rağmen bir türlü evlatlarına ulaşamadığını ifade etti.

Yaklaşık 1 haftadır eşi Ulaş Çelik Durmuş ile iletişim kurmaya çalışan Esra Erol’da ekibi, gelen ihbarları tek tek değerlendirdi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul’da gizli bir yerde saklandığı düşünülen Durmuş, yerini söylememekte ısrar etti. Yaklaşık 7 aydır İstanbul’un muhtelif yerlerinde saklanmayı başaran baba Durmuş, Esra Erol’da izleyicisinin gözünden kaçmadı. Programı arayarak ihbarda bulunan izleyiciler sayesinde çocuklara ulaşıldı. Esra Erol ise, sevincini saklayamadı. Muhabirinin led ekranda bulunan görüntüsüne sarıldı.

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