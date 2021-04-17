Esra Erol'u çıldırtan olay! Kuma olarak kaçan Nilüfer annesine saldırdı

2 ay önce Esra Erol'un programına çıkan Hayriye Hanım, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya ile kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih birbirlerini sevdiklerini söylemiş ve ayrılmak istememişlerdi. Salih'in eşi Mevla ise çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul ettiğini söylemişti. Günler sonra kararını değiştirip boşanmak istediğini söyleyen Mevla, eşinin ısrarı üzerine evliliklerine 2. şansı vermişti. Nilüfer ise pişman olduğunu söyleyerek ailesinin yanına dönmüştü.

YİNE AİLESİNİN YANINDAN KAÇTI

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa sürede bulunan Nilüfer, ailesinin yanına dönmek istemediğini İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi.

NİLÜFER'DEN ANNESİNE SALDIRI! SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Canlı yayına gelerek ailesiyle yüzleşen Nilüfer, yayın sonrası öfke patlaması yaşadı. Nerede ve kiminle kalacağını soran annesinin kendisine terlik fırlatmasıyla sinirlenen Nilüfer, annesinin üzerine yürüyüp iterek yere düşürdü.Koşarak kaçmaya çalışan Nilüfer'in peşinden giden 18 yaşındaki erkek kardeşi, "Sen kimi itiyorsun" diyerek ablasına sert çıkıştı. Sinir krizi geçiren Nilüfer, oradaki sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansa alındı. Nilüfer'in yanına ilk gelen kişi ise saldırdığı annesi oldu.

TEKRARDAN EVLİ ADAMA KUMA OLARAK KAÇTI

Yaşanan olayların ardından canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, acılı anneye Nilüfer'in daha önce de kaçtığı Salih Kaya ile yaşamaya başladığını ve kuma olmayı kabul ettiğini söyledi. Haberi alınca yıkılan anne ise "Benim artık böyle bir evladım yok" dedi.

