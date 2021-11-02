Esra Erol'u çıldırtan tavır! Stüdyo buz kesti! ''Niye gülüyorsun?''

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde, sunucu Esra Erol'un sinirlenmesi üzerine stüdyo buz kesti. Esra Erol, çocuklarını ve kocasını bırakıp, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeğe kaçan Damla'yı, stüdyoya davet etti. Damla'nın, kaynanası konuşurken sergilediği tavırlar, Esra Erol'u sinirlendirdi.

Kocasını ve çocuklarını ardında bırakarak, sosyal medyadan tanıştığı sevgilisine kaçan Damla, kendisini arayan anne babasıyla yüzleşmek için stüdyoya geldi. Anne ve babasının kendisine sarılmasından rahatsız olan genç kadın, Esra Erol'a ''Esra Abla, biraz uzak oturabilir mi?'' diyerek, anne babasıyla yan yana oturmak istemedi.

Damla'nın kaynanası, evden kaçan geliniyle ilgili konuşmak için telefonla canlı yayına bağlandı. Gelini Damla, kaynanası konuşurken gülmeye başladı. Bunu fark eden Esra Erol, Damla'ya dönerek ''Niye gülüyorsun Damla? Kayınvalidenin konuşmalarına niye gülüyorsun?'' dedi. Damla ise Erol'a yanıt olarak ''Bilmiyorum, bir garip geliyor'' cümlesini kurdu.

Bu sözler üzerine iyice öfkelenen Esra Erol, ''Ne garip geliyor mesela? 'Ben çocuklarını vermeyeceğim' diyor. Bu mu garip? 'Ben gelini artık istemiyorum' diyor. Bu mu garip? 'Kocası da boşanmayı düşünüyor' dedi. Bu mu garip?'' diyerek sitem etti. Damla'nın, Esra Erol'a verdiği yanıtlar ise biplendi.



