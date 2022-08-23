Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi! "Bebek gibi"

Ünlü sunucu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra kardeşi Eda Erol ile de magazin gündeminde zaman zaman yer alıyor. Pozlarıyla dikkat çeken Eda Erol, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Eda Erol bu defa mini elbiseli pozunu paylaştı.

O poz çok sayıda beğeni alırken, "Bebek gibi", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar da geldi.

Eda Erol günlük yaşamını sosyal medyada sık sık paylaşıyor

Yaz dönemi boyunca paylaştığı bikinili pozlarıyla çok sayıda beğeni aldı.

İşte Eda Erol'un bazı Instagram pozları...





