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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi! "Bebek gibi"

23.08.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Eda Erol, mini etekli pozuyla ilgi çekti.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi! "Bebek gibi"

Ünlü sunucu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra kardeşi Eda Erol ile de magazin gündeminde zaman zaman yer alıyor. Pozlarıyla dikkat çeken Eda Erol, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Eda Erol bu defa mini elbiseli pozunu paylaştı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

O poz çok sayıda beğeni alırken, "Bebek gibi", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar da geldi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

Eda Erol günlük yaşamını sosyal medyada sık sık paylaşıyor

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

Yaz dönemi boyunca paylaştığı bikinili pozlarıyla çok sayıda beğeni aldı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

İşte Eda Erol'un bazı Instagram pozları...

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbiseli poz verdi!

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Esra Erol eda erol
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