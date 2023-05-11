Esra Ezmeci "Cinsellik yaptıkça yapılası gelen bir şey" deyince Nur Viral utandı

Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan Ezmeci, "Evlilikte cinsel ilişki haftada kaç gün olmalıdır?" sorusuna da yanıt verdi.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci bu soruya yanıt verirken "40 yaşına kadar kadın ve erkekte cinsellik pik yapıyor. Cinsellik de yemek yemekle aynı şey. Doğuştan verişmiş bir dürtü. 40 yaşına kadar yapabildiğimiz kadar yapalım. Cinsellik yaptıkça yapılası gelen bir şey. Yapabildiğiniz kadar yapın" deyince Nur Viral utandı.

Ne diyeceğini bilemeyen güzel sunucu kafasını öne eğerek gülümsedi ve utandı.

Ezmeci "Güzel kıyafetlerinizi giyin ben de istiyorum deyin" diyerek devam edince ise Nur Viral yüzünü kapatarak "Dur Esra RTÜK mütük biliyorsun" dedi.