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Esra Ezmeci 'Erkeğin itiraf etmesi zordur' dedi! "Beynimden vurulmuşa döndüm" diyerek anlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 07:44
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Klinik psikolog Esra Ezmeci konuk aldığı Rasim Bey'in dertlerini dinledi. 'Erkeğin itiraf etmesi zordur' diyerek konuya giren Esra Ezmeci'nin konuğu yaşadıklarını anlattı. Rasim Bey kızının sevgilisinin annesiyle olanları anlatarak içini döktü.

Esra Ezmeci 'Erkeğin itiraf etmesi zordur' dedi! "Beynimden vurulmuşa döndüm" diyerek anlattı

Klinik psikolog Esra Ezmeci hem programında hem de sosyal medyada kendisine gelen itirafları paylaşıyor. Gelen itiraflarla ağızları açık bırakan Esra Ezmeci Yeni Baştan programı programına konuk olan Rasim Bey'i de dinledi.

'Erkeğin itiraf etmesi zordur' diyerek konuya giren Esra Ezmeci'nin konuğu Rasim Bey eski aşkından bahsetti.

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Rasim Bey kızının sevgilisinin ailesiyle tanışma gününde şoke olduğunu anlatarak "Kızımın sevgilisinin annesi tanışmaya geldi tam tokalaşmaya döndüm beynimden vurulmuşa döndüm, kızımın sevgilisinin annesi eski aşkım Ayşe... O döndü bana elini uzattı ben döndüm elimi uzattı elimiz havada kaldı... Tansiyonum düştü. Eşimi mağdur etmek istemiyorum, eşimden utanıyorum" dedi.

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ESRA EZMECİ DE ŞAŞTI KALDI

Rasim Bey ayrıca "Bu arada da eyvah dedim, bu benden hamileydi gittiğinde, biz birbirimizin olduk ya babası ondan başkasıyla evlendirdi eyvah dedim ya çocuk bendense ya kardeşlerse..." deyince Esra Ezmeci "Allah korusun" diyerek şaştı kaldı.

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Esra Ezmeci konuğuna "Size benziyor mu?" deyince Rasim Bey "Babasıyım gibi geliyor bana" dedi.

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Esra Ezmeci sosyal medya anne gününde
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