Esra Ezmeci'ye gelen ifşa 'yok artık' dedirtti! Sevgilisinin cinsel organı küçülmüştür diye bakın ne yapmış

Ünlü uzman psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını ve itiraflarını yayınlanmaya devam ediyor. İlişkiler hakkında verdiği taktik ve tavsiyelerle tanınan Ezmeci'ye bu defa öyle bir soru geldi ki 'yok artık' dedirtti...

Esra Ezmeci, yazdığı kitaplar ve kendine has yöntemleri ile takipçilerine destek olmaya çalışıyor. Neredeyse her gün onlarca itiraf paylaşan Ezmeci, her seferinde daha da şaşırtıyor.

Ünlü psikolağa gelen son itiraf ise duyanları şoke etti. Bir ınstagram kullanıcının 'yok artık' dedirtten sorusu şöyle;

Sevgilim 4 kez koronavirüs olunca cinsel organı küçülmüştür diye ayrıldım doğru mu yaptım?

Ezmeci bu ilginç soruyu ise şöyle yanıtladı;



''Bu hastalığın böyle bir yan etkisi yok. Doğru bir karar olmamış.''