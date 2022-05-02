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Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj!

02.05.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Kazancıbaşı, geçtiğimiz sene yaşamını yitiren eşi Rasim Öztekin'i andı. Yürek burkan bir mesaj yayınlayan Kazancıbaşı, "Vedalaşmayı yapabilecek henüz gücüm yok. Boşalmış dolapların, çekmecelerin, sensizliğimi tokat gibi yüzüme vurmasına şu an hazır değilim" dedi.

Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj!

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Esra Kazancıbaşı, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

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"EŞYALARINLA BİR TÜRLÜ VEDALAŞAMIYORUM"

Öztekin ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Kazancıbaşı, "Seni gökyüzüne aniden uğurlamak zorunda kaldığım o karanlık günün üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Yas yolculuğumda terapistimin yardımıyla içim acıya acıya ölümün soğuk gerçeğini kabullenebildim ama eşyalarınla bir türlü vedalaşamıyorum sevgilim. Çünkü elime alacağım sana ait her bir parçanın, ruhumda büyük bir özlem kasırgası yaratacağını biliyorum. Aynı bugün olduğu gibi... İçimdeki çaresiz özlemle yine dolabını açtım. Belki kokun sinmiştir diye gömleklerini, yeleklerini kokladım uzun uzun. Sonra en sevdiğim parfümünün kokusunu içime çektim. Sanki yanımda sen varmış gibi bir hisse kapıldım bir an! Sonrası mı? Acı gerçekler... Sensizlik... Gözyaşları... İşte bu yüzden bu vedalaşmayı yapabilecek henüz gücüm yok. Boşalmış dolapların, çekmecelerin, sensizliğimi tokat gibi yüzüme vurmasına şu an hazır değilim..." ifadelerini yayınladı.

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"2021 BÜYÜK BİR SINAV SENESİYDİ"

Öte yandan Esra Kazancıbaşı, Rasim Öztekin yaşamını yitirdikten 7 ay sonra da köpekleri Diego'yu kaybetmişti. Kazancıbaşı, 2021 yılına veda ederken duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Eşi ve köpekleriyle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Esra Kazancıbaşı, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

2021 büyük bir sınav senesiydi benim için. İçim titreyerek sevdiklerimi, bu hayatta beni en çok sevenleri kaybettim; Aşkımı ve oğlumu.

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"BANA BÜYÜK ACI YAŞATARAK MELEK OLDULAR"

Sevdiğim adamı kaybetmek ve yalnız kalmak en çok korktuğum şeydi. Önce Rasim'im, sonra oğlum Diego, bana büyük acı yaşatarak melek oldular.

İçim çok yandı, çok ağladım, sabahlara kadar uyku tutmadı, çok düşündüm. Çaresiz bir özlemle yaşamaya çabaladım. Yüreğimin derinliklerindeki sızı 50'li yaşlarda da aşk acısı çekilebileceğini öğretti bana.
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"HAYALLERİMİ KAYBETTİM!"

2021'de en korktuğum şeyler başıma geldi. Üçümüzün uyuduğu yatak odasında yalnızlığın ve özlemin ayazında ruhum üşüdü. Hayallerimi, rotamı, amacımı kaybettim! Kolum kanadım kırıldı sanki. 2021'de korka korka hiçbir şeyden korkmamak gerektiğini öğrendim.

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