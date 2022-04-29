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  4. Esra Sönmezer kedisi için 1,5 milyon TL harcadı! Ağlayarak anlattı

Esra Sönmezer kedisi için 1,5 milyon TL harcadı! Ağlayarak anlattı

29.04.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu ve oyuncu Esra Sönmezer kedisi Bebek'in ölümüyle yıkıldı. 2. Sayfa'ya konuk olan sunucu gözyaşlarına hakim olamadı. Kedisinin kök hücre tedavi sürecinden bahseden Sönmezer, tedavi için 1,5 milyon TL harcadığını söyledi.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer kedisi Bebek'i kısa süre önce kaybetti. Sunucunun 10 yıldır baktığı kedisi Bebek, 6 yıldır poliskistik böbrek hastalığıyla mücadele ediyordu. Kök hücre tedavisi yaptırdığı kedisini evinde rahatsızlanınca apar topar hastanede kaldıran ve kaybeden Sönmezer 2. Sayfa programında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kedisi Bebek'in tedavi sürecinden ve yaşadıklarından bahseden Esra Sönmezer, "Sosyal medyada kedimin 2. doz kök hücre tedavisinden sonraki vücudunun çöküşünü paylaşmam haber oldu. Benim kedim yaklaşık 6 yıldır polikistik böbrek hastası. Bu böbreklerin üstündeki kistler kedileri öldürmez. En iyi maddi imkanlarımla Amerika'dan bazı ilaçlar getirterek kedimi çok güzel yaşatıyorduk. Ben bütün hayvanları çok seviyorum onlar için de yaptığım çok şey var. Kök hücreler veterinerde yapılıyor ama hücreler bankalardan geliyor. Benim kedim kendi vücudundan üretebilecek durumda değildi. İlk doz kök hücre tedavisinde bir sorun olmadı. Kök hücrelerin alındığı diğer kedilerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını merak ediyorum."

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"ATEŞ 40 DERECEYE ÇIKTI"

"Kök hücreden 3 saat sonra kedimde bir halsizlik başladı" diyen sunucu açıklamasının devamında "Akşama doğru da yemek yemeyi bıraktı. Ertesi gün de halsizliği ve iştahsızlığı devam edince sorun olduğunu anlayarak veterinere götürdüm. 48 saat sonra hayvanın yüzünde değişik bir ifade oluştu. 3. günde hayvanın solunumu değişerek yüzünde derisi çekildi. Yapılan kan tahlilinde değerlerin çok yükseldiğini fark ettik. Makine bile değerleri okuyamadı. Kök hücre bankasını aradığımda da 'bir sorun yok' denildi ama hayvanın ateşi 40 dereceye kadar çıktı" dedi.

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DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Esra Sönmezer kedisi için hiçbir masraftan kaçınmadığını söyleyerek tedavilerden sonra kedisinin yoğun bakıma alındığını söyledi. Esra Sönmezer "Kök hücre bankasını suçlamıyorum ama onlara bir ihtarname gönderdik. Bayram bitince de dava açacağız. Kök hücrenin hangi hayvandan alınıp hangi koşulda saklandığını öğrenmek istiyorum. Ben bu süreçte 1,5 milyon lira üzerinde para harcadım. İsterse bu dava 10 sene sürsün ve bu kadar da para gitsin ben vazgeçmeyeceğim. Bebek'i bir hayvan mezarlığına defnettik."

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Esra Sönmezer
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