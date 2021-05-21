Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şef Esra Tokelli evli mi?

Daha önce Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz programına da katılarak önemli başarılar elde eden Esra Tokelli, en son MasterChef’le ünlendi. Yaptığı tarifler ile her zaman iddialı bir isim olduğunu vurgulayan Esra Tokelli, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

1980 doğumlu olan şef Esra Tokelli, MasterChef 2020’ye İstanbul'dan katıldı. Çok iddialı olduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Esra Tokelli, yemek yapmayı çok sevdiğini, zamanının çoğunun mutfakta geçtiğini ve bundan dolayı MasterChef'e katılmaya karar verdiğini vurgulamıştı.

Daha evvel Seda Sayan’ın sunduğu ''Yemekteyiz'' programına da katılan Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe köftesi hazırlamış ve bu yemekle şeflerden geçer not almıştı.

Esra Tokelli, sonraki üçlü düelloda da yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini eleyerek 1. olmuştur.

ESRA TOKELLİ EVLİ Mİ?

Ev hanımı olan Esra Tokelli'nin evli olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak Esra Tokelli’nin eşinden boşanmış olduğu biliniyor. Tokelli, geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor.

Esra Tokelli’nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

Esra Tokelli, 3’lü düelloda Veysel Yaşar ve Deniz Mutlu ile karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame veya Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık zaman içerisinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan Esra Tokelli oldu.



