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Esrarengiz bir şekilde kaybolan iş insanının kaçırıldığı iddiası

09.07.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de, tekstil fabrikası bulunan iş insanı Ömer Aldırmaz, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ömer Aldırmaz'ın aracını terk edilmiş halde bulan yakınları, Aldırmaz'ın kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.

Esrarengiz bir şekilde kaybolan iş insanının kaçırıldığı iddiası

Denizli’de tekstil fabrikası sahibi 49 yaşındaki Ömer Aldırmaz, gece saatlerinde fason işi yaptırdığı Tavas ilçesine gittiği sırada telefonu kapandı. Aldırmaz'dan haber alamayan eşi Fatma Aldırmaz, üretim yapılan yeri aradığında iş insanının oraya gitmediğini öğrendi. Endişeye kapılan eş, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Gece 01.20 saatlerinde Aldırmaz’a ait aracın Denizli’ye döndüğü tespit edildi.

HER YERDE ARANIYOR

Ardından iş insanının aracı Honaz ilçesine bağlı Gürlek tarında terk edilmiş halde bulundu. Yakınlarının hayatından endişe ettiği ve kaçırılmış olabileceğini düşündüğü Aldırmaz’ı, ekipler her yerde arıyor.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Ömer Aldırmaz’ın eşi Fatma Aldırmaz, eşinin dün geceden bu yana kayıp olduğunu ve her yerde aradıklarını belirterek, “Eşim beni arayarak Tavas’a iş için gittiğini söyledi. Tavas’ta fason işi yapıyordu. Gece 24.34 gibi telefonu kapandı. Ardından kendisine ulaşamadık. Fason üretim yaptırdığı kişiyi aradık ve kendisi eşimin hiç yanına uğramadığını söyledi. Kamera görüntülerinde akşam 21.15 gibi Tavas’a girdiği görülüyor. Gece 01.20 gibi de aracı ile Tavas’tan Denizli’ye dönüyor. Ancak, aracın içinde eşim mi? Yoksa başka biri mi var belli değil. Telefonu kapandıktan sonra Emniyet'e haber verdik. Her yerde aradık, ancak ulaşamadık. Aracı daha sonra Gürlek tarafında terk edilmiş halde bulundu. Hayatından endişe ediyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi. (İHA)


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Denizli
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