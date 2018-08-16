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Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

Yerde çok nadir görülen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu. Bir polis memuru tarafından bulunan Ebabil kuşu, hala esarını koruyan hayvanlar arasında.

İşte ismi Kuran'da da geçen Ebabil kuşunun bulunma hikayesi...

Erzurum'da Ebabil kuşu bulundu

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Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu Erzurum’da bir Polis memuru tarafından bulundu.
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Kur’an-ı Kerim’de de adından söz edilen, ender kuşlardan bir tanesi olan Ebabil kuşu gece gündüz sürekli havada uçuş halinde olduğundan yerde çok nadir görülüyor.
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Erzurum’da İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Polis memuru Levent Köksal nöbet sırasındayken cama çarpan kuşu fark edip içeri aldı.
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Ebabil kuşu olduğunu anlayınca çok şaşıran Köksal kuşu bir kutunun içine koyarak evine götürdü ve orada besledi.
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Dünyanın en nadir kuşunu gördüğünde çok şaşırdığını ifadene eden Polis memuru Levent Köksal, şunları söyledi:
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'İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken cama çarpması sonucu yere düştü. Daha önceden bu kuş hakkında bilgim vardı o yüzden Ebabil kuşu olduğunu anladım ve çok şaşırdım. Milli parklara teslim etmek için alıp eve götürdüm. Dünyanın en nadir kuş türlerinden biri.'
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Polis memuru Levent Köksal, Ebabil Kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerini arayarak teslim etti.
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Erzurum ebabil kuşu küs

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye nin çogu ilinde görülen Ebabil kuşunun nesli tükenmiş bir kuş türü gösterip haber yapan zihniyet.Bu kafa böyle medyaya pes diyorum.
Dünyanın en çok uzun süreli uçan kuşudur belgeseller de geçmez durmadan uçar yer de görmek nadir dir.
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