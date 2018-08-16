Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!

İşte ismi Kuran'da da geçen Ebabil kuşunun bulunma hikayesi...

Erzurum'da Ebabil kuşu bulundu

1 / 15 Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu Erzurum’da bir Polis memuru tarafından bulundu.

2 / 15 Kur’an-ı Kerim’de de adından söz edilen, ender kuşlardan bir tanesi olan Ebabil kuşu gece gündüz sürekli havada uçuş halinde olduğundan yerde çok nadir görülüyor.

3 / 15 Erzurum’da İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Polis memuru Levent Köksal nöbet sırasındayken cama çarpan kuşu fark edip içeri aldı.

4 / 15 Ebabil kuşu olduğunu anlayınca çok şaşıran Köksal kuşu bir kutunun içine koyarak evine götürdü ve orada besledi.

5 / 15 Dünyanın en nadir kuşunu gördüğünde çok şaşırdığını ifadene eden Polis memuru Levent Köksal, şunları söyledi:

6 / 15 'İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken cama çarpması sonucu yere düştü. Daha önceden bu kuş hakkında bilgim vardı o yüzden Ebabil kuşu olduğunu anladım ve çok şaşırdım. Milli parklara teslim etmek için alıp eve götürdüm. Dünyanın en nadir kuş türlerinden biri.'

7 / 15 Polis memuru Levent Köksal, Ebabil Kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerini arayarak teslim etti.

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