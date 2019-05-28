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Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 19:53 | Son Güncelleme

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak (92), son yolculuğuna uğurlandı.

Eşref Kolçak son yolculuğuna uğurlandı

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi gören ve 26 Mayıs'ta vefat eden Kolçak için Gemlik ilçesinde tören düzenlendi.

Kolçak'ın cenazesi, Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, eşi Özcan ve oğlu Harun Kolçak'ın mezarlarının bulunduğu Gemlik Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Hülya Koçyiğit ve Nuri Alço ile yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek ile Kolçak'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

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Hülya Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eşref Kolçak'ın, Türk sinemasının "ulu çınarı" ve çok değerli bir büyüğü olduğunu belirtti.

Kolçak'ın, hayatını sinemaya adadığını vurgulayan Koçyiğit, "Bir ay önce beraberdik ve o zaman son sözleri şunlardı; 'Hülya, ben böyle iskemlelerde değil ayakta çalışırken ölmek istiyorum'. Son anına kadar sinemayı düşündü ve sinema için yaşadı. Allah onu sevdikleriyle buluşturmak için aramızdan aldı. Allah taksiratını affetsin, sevenlerine sabır versin. Gerçekten yeri doldurulmayacak müstesna bir sanatçı." diye konuştu

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