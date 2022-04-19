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Estetik ameliyat bağımlılığı bulunan OnlyFans fenomeni herkesi şaşırttı! “Ailem beni reddetti”

19.04.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendine Jessy Bunny diyen bir OnlyFans modeli, plastik cerrahi takıntısı nedeniyle ailesiyle arasının bozulduğunu açıkladı. Estetik prosedürleri için 50 bin sterlin (yaklaşık 732 bin TL) harcayan model, sosyal medya kısa sürede popüler oldu. Ailesinin kendisini reddettiğini dile getiren fenomen, çocukken oyuncak bebeklerle oynanmasına izin verilmediği için kendisini bir plastik bebeğe dönüştürdüğünü itiraf etti.

Estetik ameliyat bağımlılığı bulunan OnlyFans fenomeni herkesi şaşırttı! “Ailem beni reddetti”

Viyana’da yaşayan 20 yaşındaki Jessy Bunny isimli OnlyFans fenomeni 18 yaşına bastığından beri bir dizi estetik operasyon geçirdi. Gençlik yıllarında sosyal medyadan estetik ameliyatların sonrasında bambaşka birine dönüşen kişileri görerek özendiğini söyleyen Bunny, “Ailem Barbie ile oynamama izin vermedi, ben de Barbie olmaya karar verdim. O zamandan beri hayalim böyle bir oyuncak bebek olmaktı” dedi.

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“ESTETİK AMELİYATLARIMA DEVAM EDECEĞİM”

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OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak gelir elde ettiğini dile getiren Bunny, “Ailem beni reddetti ama ben estetik ameliyatlarıma devam edeceğim. Onların ne düşündüğü umrumda değil. Ailemle herhangi bir temasım yok” dedi.

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Dış görünüşünün değişiminden mutlu olduğunu ve estetik ameliyatları sayesinde kendisini daha kadınsı hissettiğini dile getiren Bunny, “Sokakta olduğumda herkes bana bakıyor. Bunu anlayabiliyorum çünkü sadece Viyana'daki en büyük göğüslere ve en gelişmiş vücuda sahip değilim, ayrıca tüm Avusturya'daki en büyük göğüslere sahibim” diye konuştu.

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