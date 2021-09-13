Estetik ameliyat bağımlısı kadın Sheyla Hershey, operasyonlarıyla herkesi şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas’ta yaşayan Sheyla Hershey, 13 yıldır düzenli olarak meme büyütme ameliaytı oluyor. Daha büyük göğüslere sahip olmak için sayısız operasyon geçiren Hershey, istediği boyuta ulaşmak için kaburgalarını dahi aldırdı.

İLK AMELİYATIN 19 YAŞINDA OLDU

Sheyla’nın akıllara durgunluk veren tuhaf alışkanlığı ise düzenli olarak meme büyütme ameliyatı olması. İlk ameliyatını 19 yaşında olan kadın hiçbir sonuçtan memnun olmadan düzenli bir şekilde implant taktırmaya devam ediyor. 13 senede 22 estetik ameliyat olan ve bu ameliyatlara toplam 250 bin dolar harcayan Sheyla daha fazla ameliyat olacağını söyledi.

ÖLÇÜLERİ UYMADIĞI İÇİN KABURGALARINI ALDIRDI

Sheyla’nın iki göğsünde toplam 6 kilo implant ve 2 buçuk litre solüsyon bulunuyor. İmplantların ölçüsüne uygun olmadığı için Sheyla kaburgalarını aldırmayı bile tercih etti.

AİLESİ KARŞI ÇIKIYOR

Sheyla’nın ailesi ve yakın çevresi artık ameliyat olmayı bırakmasını önerse de hedefindeki ölçülere ulaşmadığını belirten kadın hala kendisini ameliyat edecek bir doktor arıyor. Sürekli ameliyat olma nedeni sorulduğunda ise Sheyla, “İmplantlarım hayatımda sahip olduğum en güzel şeyler. Onlar benim bebeklerim. Dışarı çıktığım zaman herkes bana bakıyor. Kadınlar her zaman beni kıskanıyorlar” cevabını verdi.

“YEMEK YİYEMİYORUM”

Defalarca kez ameliyat olmanın bedenini yorduğundan söz eden Sheyla sırt ve bel ağrıları ile sık sık göğüs kafesindeki yanma hissinden şikayet ediyor. Günlük hayatındaki eylemlerin kısıtlandığından söz eden Sheyla, “Benim şu an yapamadığım birçok şey var. Koşamıyorum, spor yapamıyorum, yemek yerken yiyecekleri üzerime döküyorum. Üzerime uygun kıyafetler bulmak çok zor. Ayrıca tek başıma ayakkabı giyemiyorum” dedi.

Günlük eylemlerindeki kısıtlamaların yanında vücudundaki implantlar Sheyla’nın 2009 yılında enfeksiyona yakalanmasına neden oldu. Yükselen ateşi nedeniyle hastaneye giden kadın apar topar ameliyata alındı ve implantları çıkartıldı. 10 yılın sonunda ilk kez doğal ölçülerine dönen kadın bunun kendisi için bir yıkım olduğundan söz etti. Uzun süre aynalara bakmayan Sheyla, bu süreçte kimseyle görüşmek istemedi ve depresyona girdi. Ruh haline daha fazla dayanamayarak doktorların tavsiyesi ile 13 ayın sonunda yeniden ameliyat olmaya başladı.



