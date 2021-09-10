Takipçilerinin istediğini yerine getirdi! Sosyal medya fenomeni Holly McGuire, hapşırarak servet kazandı

Koronavirüs pandemisi ve beraberinde getirdiği karantina uygulamaları pek çok kişinin gelir kaybı yaşamasına neden oldu. Sosyal medya fenomeni olarak dijital içerik üreten ve aynı zamanda oyunculuk yapan McGuire ise pandemi sayesinde gelirinin arttığını itiraf etti. 42 yaşındaki isim, takipçilerinin kendisinden hapşırık ve öksürük videoları istediğini söyledi. Bu videoların sonucunda ise ödeme alan McGuire, takipçi sayısını da arttırdı.

“MASKE TAKIYORUM”

Takipçileriyle kimi zaman görüntülü konuşma yaptığını belirten McGuire, “İstediğinde hapşırmak oldukça zor. Bu yüzden aramalar için bir kara biberliği yanımda bulundurmaya çalışıyorum. Beni duymak için telefonu yaklaştırıyorlar. Ben de yüksek sesle hapşırıyor veya öksürüyormuş gibi yapıyorum” dedi. Görüntü görüşmeler sırasında maske taktığını da belirten McGuire, koronavirüs bazı durumlarda ise koronavirüse yakalanmış gibi davrandığını itiraf etti.



