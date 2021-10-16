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Estetik bağımlısı Seda Sayan'ın eski görüntüleri ortaya çıktı!

16.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikli ünlülerin başında gelen Seda Sayan, geçmişte paylaştığı yeni operasyondan çıkmış görüntüleriyle, takipçilerini korkutuyor.

Estetik bağımlısı Seda Sayan'ın eski görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlüler, toplumsal güzellik algısının değişimi ile estetik doktorlarının kapısını aşındırmaya başladılar. Ancak birkaç isim var ki çok eski dönemlerden beri düzenli olarak estetik operasyonlarını ihmal etmiyorlar. Bu isimlerden en açık sözlü olanı ise Seda Sayan. Hiçbir estetiğini gizlemeyen ve hatta duyurmayı seçen Sayan, zaman zaman kötü görüntüler vermekten de kaçamıyor.

ESKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Seda Sayan bildiğiniz üzere geçen yıl fransız askısı denilen bir yöntemle yüzünü kaldırmıştı ve ardından paylaştığı fotoğrafla Rodrigo (Jessica) Alves’e benzetilmişti. Bu benzetilme üzerine 58 yaşındaki şarkıcı sosyal medyadaki fotoğrafını yorumlara kapatmıştı.

Estetik bağımlısı Seda Sayan'ın eski görüntüleri ortaya çıktı!

Ancak bu Seda Sayan’ın yaşadığı ilk olay değildi. Bundan 15 yıl önce Seda Sayan bir yaz dönemini Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirmişti. Ardından ülkeye döndüğünde çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gözleri olduğundan büyük ve yüzü fazlasıyla şişkin gözüken Sayan’ın aslında estetik operasyonlar geçirdiği için ABD’ye gittiği anlaşılmıştı.

Estetik bağımlısı Seda Sayan'ın eski görüntüleri ortaya çıktı!

O dönem bu görüntünün üzerine Dr. Nazım Durak “Bu işlemlerin hepsini ihtiyacı olduğu için yaptırmış ama keşke yaptırmasaydı. Çünkü olduğundan daha olgun bir havaya bürünüp 7-8 yaş daha büyük gösteriyor. Ameliyat için yaklaşık 10 bin TL harcamış olmalı. Ama başarılı bulmadım. Yüzü çok büyümüş ve çok abartılı duruyor. Dudakları yüzünün yarısı kadar olmuş. Onun gibi iddialı bir kadında ilk bakışta göz ve burnun ön plana çıkması gerekirken ne yazık ki dudakları ön planda. Dudaklarını bu kadar büyütmeseydi daha genç gösterebilirdi.” yorumunda bulunmuştu.

Estetik bağımlısı Seda Sayan'ın eski görüntüleri ortaya çıktı!

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Seda Sayan
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