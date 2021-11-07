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  4. Estetik itirafı sonrası Merve Boluğur'un eski hali gündem oldu

Estetik itirafı sonrası Merve Boluğur'un eski hali gündem oldu

07.11.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündeme gelen Merve Boluğur "Elbiselerim daha güzel dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım" sözlerinden sonra eski haliyle konuşuldu.

Estetik itirafı sonrası Merve Boluğur'un eski hali gündem oldu

Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra ilişkileri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Merve Boluğur "Elbiselerim daha güzel dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım" sözlerinden sonra gündem oldu. Boluğur'un eski hali ve değişimi sosyal medya konuşulan konular arasındaydı.

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Merve Boluğur, verdiği bir röportajda "Ergenlikte dudaklarımı büyütmek için üç kat ruj sürüyordum. Artık yapmıyorum. İnce kaş modası olduğunda kaşlarımı jiletlemiştim" demişti.

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Merve Boluğur
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