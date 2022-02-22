Estetik operasyonlarıyla gündeme geldi! Mika Raun'un cinsel yönelim itiraflarını duyanlar şoke oldu

Mika Raun son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Instagram, Youtube, TikTok gibi sosyal mecralarda aktif olan ve takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun'un, konuk olduğu bir programda ifade ettiği cinsel yönelim itirafları duyanları şaşırttı. "Halıyla da evlenebilirsin." diyen Mika Raun ayrıca lisede okul birincisi çıktı. İşte ayrıntılar...

MİKA RAUN ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

Dudak dolgusu, burun estetiği gibi operasyonlar geçiren Mika Raun'un yeni hali herkesi şaşırttı. Youtube programında sürecin detaylarını anlatan Raun'a takipçileri destek mesajı attı.

"BİR ERKEĞE, KADINA, TRANSEKSÜELE DE AŞIK OLABİLİRSİN"

"Halıyla da evlenebilirsin" açıklamasıyla uzun süre konuşulan Mika Raun, "Bir erkeğe, bir kadına, bir transeksüele de aşık olabilirsin." dedi. Küçüklüğünde cinsiyet kavramı olmadığını söyleyen Raun, hem kızlar hem erkekler tuvaletine girdiğini söyledi.

Çok akıllı olduğunu düşünmediğini söyleyen Raun, "Çok deli de olabilirim akıllı da olabilirim dahi de olabilirim bu tür kavramlardan hoşlanmıyorum. Anı yaşıyorum sadece. Kimine çok akıllı gelirim bir diğerine çok gerizekalı. Bu insandan insana değişebilir." demişti.



