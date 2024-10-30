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  4. Estetik yaptırmıştı! Fenomen Yazgül'ün yeni hali görenleri hayrete düşürdü! Saçlarını iyice açtı dudaklarını ise...

Estetik yaptırmıştı! Fenomen Yazgül'ün yeni hali görenleri hayrete düşürdü! Saçlarını iyice açtı dudaklarını ise...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.10.2024 13:42
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Esra Erol'da programına kocasıyla boşanmak için gelen ve daha sonra fenomenleşen Yazgül, son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyordu. Yarışmacı olduğu Gelin Görümce programında Yazgül'ün son hali olay oldu. Saçlarını iyice açan fenomen ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Estetik yaptırmıştı! Fenomen Yazgül'ün yeni hali görenleri hayrete düşürdü! Saçlarını iyice açtı dudaklarını ise...

Esra Erol'un programında 'Tek suçum güzel olmak' sözüyle hafızalara kazınan Yazgül, programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise Yazgül, karnını gerdirmesiyle konuşulmuştu.

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Karın germe işlemi için ameliyat masasına yatan ve doktoruyla birlikte o anları 'Shakira oldum' diyerek paylaşan Yazgül, NOW'da yayınlanan Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında ekran macerasına başlamıştı.

YENİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI!

Her geçen gün yüzünde ve tarzında değişikliğe giden Yazgül'ün son hali ise görenleri hayrete düşürdü. Başörtüsünü farklı bir şekilde bağlamaya başlayan fenomen ismin, dudaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdığı görüldü. Giyim tarzını da değiştiren Yazgül, kendini adeta baştan yarattı.

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Estetiklerine de devam edecek olan Yazgül, son haliyle programda da dikkat çekti.

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Esra Erol
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