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'Estetik yok' demişti! Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade'nin eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

20.11.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Şahika' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nesrin Cavadzade, şimdilerde Hilal Altınbilek ve Onur Tun'nın başrolünde yer aldığı Şahane Hayatım dizisinde rol alıyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü ismin eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Cavadzade'nin yıllar önceki hallerini görenler gözlerine inanamadı.

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin bu defa eski fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Nesrin Cavadzade 1

Güzelliği ve fiziği ile çok beğenilen Nesrin Cavadzade hakkında çıkan estetik iddialarına; 'Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur' sözleri ile yanıt vermişti.

Nesrin Cavadzade 2

Şimdilerde cesur pozlarıyla Instagram'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nesrin Cavadzade'nin eski hallerini görenler inanamadı.

Nesrin Cavadzade estetiksiz

Cavadzade'nin yıllar önceki görüntüsüne; 'Dudaklarını kalınlaştırmış', 'Burnunda estetik var', 'Sadece sporla olacak şey değil' gibi yorumlar yapıldı.

Nesrin Cavadzade estetiksiz 3

2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran güzel oyuncu, en son Üç Kuruş dizisinde rol almıştı.

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Daha önce Yasak Elma, Al Yazmalım, Bizim Hikaye ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle ekrana geri döndü.

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