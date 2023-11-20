'Estetik yok' demişti! Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade'nin eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin bu defa eski fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Güzelliği ve fiziği ile çok beğenilen Nesrin Cavadzade hakkında çıkan estetik iddialarına; 'Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur' sözleri ile yanıt vermişti.

Şimdilerde cesur pozlarıyla Instagram'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nesrin Cavadzade'nin eski hallerini görenler inanamadı.

Cavadzade'nin yıllar önceki görüntüsüne; 'Dudaklarını kalınlaştırmış', 'Burnunda estetik var', 'Sadece sporla olacak şey değil' gibi yorumlar yapıldı.

2007 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran güzel oyuncu, en son Üç Kuruş dizisinde rol almıştı.

Daha önce Yasak Elma, Al Yazmalım, Bizim Hikaye ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle ekrana geri döndü.









