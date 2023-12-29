Estetikle bambaşka biri olmuştu! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak Alişan'la poz verdi, sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Zeynep Koçak; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ünlü isim evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Koçak son olarak, Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Sadece Arkadaşız dizisinde Sinem karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem olan Zeynep Koçak şimdi de Alişan ile verdiği pozla gündem oldu. Gossippasta'yı etiketleyen Koçak paylaşımına; 'Alişan İstanbul Havalimanı'ndaydı. Elinde domates ve zeytin vardı' notunu düştü.

Zeynep Koçak'ın bu esprili paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.







